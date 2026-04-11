الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد محمود عبد العزيز يشيد بعرض مسرحية الملك لير

محمد محمود عبد العزيز يشيد بعرض “الملك لير”
محمد محمود عبد العزيز يشيد بعرض “الملك لير”
أوركيد سامي

عبّر الفنان محمد محمود عبد العزيز عن مشاعر خاصة ومؤثرة بعد حضوره عرض مسرحية “الملك لير”، مشيرًا إلى أن سعادته في تلك الليلة كانت استثنائية ونادرة، لا يشعر بها كثيرًا إلا في حضور والده الراحل.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ، كشف محمد محمود عبد العزيز عن امتنانه الكبير للفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي وصفه بالنجم العظيم والصديق الوفي لوالده الراحل محمود عبد العزيز، مؤكدًا أن هذه الصداقة استمرت حتى بعد رحيله، وهو ما يعكس أصالة نادرة في زمننا الحالي.

وأوضح أن وجوده في حضرة يحيى الفخراني منحه شعورًا حقيقيًا بالسعادة، مشيدًا بأخلاقه الرفيعة وتواضعه ووفائه، معتبرًا أن هذه الصفات أصبحت نادرة الوجود، وهو ما يجعل من لقائه تجربة إنسانية وفنية مميزة في آن واحد.


كما أثنى على الأداء المسرحي المبهر للفخراني في عرض “الملك لير”، مؤكدًا أن حضوره على خشبة المسرح يمنح العمل صدقًا وعمقًا وبهجة استثنائية، تجعل الجمهور يعيش تجربة فنية متكاملة. ولم ينسَ أن يوجه الشكر لكل فريق العمل من نجوم وفنانين وفنيين، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إخراج هذا العمل بهذا الشكل المميز.

وخصّ بالشكر أيضًا المسرح القومي، مثمنًا دورها في تقديم أعمال مسرحية راقية، إلى جانب توجيه تحية خاصة للدكتور أيمن الشيوي، ولمخرج العرض الأستاذ شادي سرور، على الجهد المبذول في إنجاح هذا العمل.

واختتم محمد محمود عبد العزيز كلماته بطلب الدعاء وقراءة الفاتحة لوالده ولكل من رحلوا، في لفتة إنسانية مؤثرة تعكس عمق ارتباطه بذكرى والده، وتقديره لكل من شاركوه مسيرته وحياته.

يُذكر أن مسرحية “الملك لير” تُعد واحدة من أبرز الأعمال المسرحية العالمية المقتبسة عن نص ويليام شكسبير، وقد حققت نجاحًا واسعًا في نسختها المصرية، خاصة مع مشاركة يحيى الفخراني الذي يواصل تألقه على خشبة المسرح، مقدمًا نموذجًا للفنان المتكامل الذي يجمع بين الموهبة والخبرة والحضور الطاغي.

