مدير أمن الجيزة يصل إلى موقع حريق المنيب لمتابعة عمليات الإخماد. صور

وصل منذ قليل اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى موقع حريق هائل اندلع داخل ارض زراعية بالقرب من كوبري القصبجي بمنطقة المنيب

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 5 سيارات إطفاء فى محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للأماكن المجاورة.

كما دفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات تحسباً لوقع أي إصابات، وفرضت قوات الأمن كردون أمني فى محيط الحريق لتسهيل عملية الإطفاء

واندلع حريق هائل، داخل قطعة أرض محاطة بسور بمنطقة المنيب، بالقرب من كوبري القصبجي على طريق مصر–أسيوط الزراعي، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي مع تصاعد ألسنة اللهب بشكل كثيف.

وبحسب شهود عيان، نشب الحريق داخل أرض تحتوي على هيش وأشجار ونخيل، ما ساعد على سرعة انتشار النيران بشكل ملحوظ، خاصة مع وجود مواد قابلة للاشتعال داخل الموقع.

وأضاف الأهالي أن الحريق لا يزال مستمرًا منذ نحو نصف ساعة، مع تزايد حدته وامتداده لمساحات أكبر داخل الأرض، وسط محاولات للسيطرة عليه قبل وصوله إلى المناطق المجاورة.

وعلى الفور، تم إخطار قوات الحماية المدنية التي دفعت بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وجارٍ متابعة تطورات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.