فرحة وتجمهر.. لحظة ضبط قاتـل صاحب كافيه منشأة القناطر وقرار من النيابة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس المتهم بقتل صاحب كافيه بمدينة منشأة القناطر وإلقاء جثمانه في الرياح البحيري، و كشفت التحريات أن الجريمة ارتُكبت بدافع الانتقام على خلفية علاقة عاطفية.



وذكر المتهم أمام رجال مباحث الجيزة فور ضبطه أن المجني عليه كان يرتبط بعلاقة بزوجته، ما دفع زوجها المتهم إلى التوجه إلى الكافيه الخاص به، حيث نشبت مشاجرة بينهما، انتهت بقيام المتهم بتسديد طعنتين نافذتين للمجني عليه في الصدر والبطن، قبل أن يلقي بجثمانه في الرياح البحيري ويهرب من المكان.



وأوضحت التحريات أن الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام لشرفه، فيما باشرت النيابة التحقيقات وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب وتوقيت الوفاة، إلى جانب فحص الأدلة الجنائية ورفع البصمات والآثار البيولوجية من مسرح الجريمة.

وانتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقاطع فيديو للحظة القبض على المتهم اثناء اختباءه بقرية الخطاطبة في محافظة المنوفية وسط تجمهر من الأهالي وفرحة من أسرة وأصدقاء المجني عليه.



وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا بتغيب صاحب الكافيه، قبل أن يتم العثور على جثمانه لاحقًا داخل الرياح البحيري، وبمناظرة الجثمان تبين وجود طعنتين نافذتين، بينما كشفت المعاينة الأولية لمكان الواقعة عن وجود آثار دماء داخل غرفة بالكافيه، ما عزز الشبهة الجنائية في الواقعة.



وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية للوقوف على كافة ملابساتها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.