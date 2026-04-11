هبة عبد الغني لـ صدى البلد: أتمنى تجسيد شخصية هيباتيا على المسرح | فيديو

كشفت الفنانة هبة عبد الغني عن أمنية فنية خاصة تتمنى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة رغبتها في تجسيد شخصية هيباتيا في عمل مسرحي ضخم يعكس عمق هذه الشخصية التاريخية وتأثيرها الكبير.

وفي لقاء خاص مع موقع صدى البلد، أوضحت هبة عبد الغني أن شخصية هيباتيا تُعد من أكثر الشخصيات النسائية إلهامًا.

وأضافت أن تقديم هذه الشخصية على خشبة المسرح يتطلب معالجة درامية دقيقة، تبرز الجوانب الإنسانية والفكرية في حياة هيباتيا، إلى جانب تسليط الضوء على البيئة التاريخية التي عاشت فيها، خاصة في مدينة الإسكندرية التي كانت آنذاك مركزًا للعلم والفلسفة.



وأكدت هبة عبد الغني أن المسرح يُعد من أهم الوسائل القادرة على إحياء الشخصيات التاريخية وتقديمها بشكل حي ومباشر للجمهور ، كما أعربت عن حبها الشديد للمسرح، معتبرة أنه “أبو الفنون”،