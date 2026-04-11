قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

غدًا.. نظر دعوى تعويض ميار الببلاوي من الشيخ محمد أبو بكر لسداد 5.7 مليون جنيه

إسلام دياب

تستكمل المحكمة المختصة، غدًا الأحد 12 أبريل 2026، ثاني جلسات دعوى تعويض الفنانة ميار الببلاوي من الشيخ محمد أبو بكر لسداد 5.7 مليون جنيه عن تهمة السب والقذف.

وكانت محكمة النقض قد قضت برفض الطعن المقدم من دفاع الداعية الشيخ محمد أبو بكر؛ بعد إدانته بتهمة سب وقذف الفنانة ميار الببلاوي، ليصبح الحكم الصادر بحقه نهائيًا وباتًا.

وأوضحت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، حيثيات حكمها على الشيخ محمد أبو بكر، الفنانة ميار الببلاوي بالغرامة 20 ألف جنيه، بتهم السب والقذف المتبادلة بينهما، بأن الشيخ محمد أبو بكر والفنانة ميار الببلاوي تبادلا السب والقذف عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فقام الشيخ محمد أبو بكر بسب وقذف المجنى عليها بطريق العلانية؛ بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى "الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب" على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بعبارات تضمنت وقائع محددة.

وأوضحت الحيثيات: أن الفنانة ميار الببلاوي تضررت من الشيخ محمد أبوبكر جاد الرب، لقيامه بنشر فيديو على صفحته الشخصية موجها فيه عبارات سب وقذف في حقها متهما إياها بالزنا، ومتهم زوجها بالدياثة؛ مما تسبب لها في أضرار عديدة لها ولأسرتها، وقاصدا من ذلك منفعة مادية باستغلال اسم الشاكية لتحقيق مكاسب مادية من تحقيق نسبة مشاهدات عالية تدر عليه عائدا ماديا كبير.

وتضرر الشيخ الدكتور محمد أبو بكر من الفنانة ميار الببلاوي حيث قامت بنشر مقطع مسجل على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك موجهة للشاكي عبارات سب وقذف، وتعمدت التشهير به والإساءة لسمعته ونشر أخبار كاذبة بحقه.

وأوضحت الحيثيات أن المحكمة استقرت على إدانة الطرفين؛ بعد أن أخطاء كلا منهما في حق الآخر، وقضت بتعويض لكلا منهما على الآخر بمبلغ 50 ألف جنيه كتعويض مبدئي.

وتبين من التحقيقات قيام الشيخ محمد أبو بكر محمد جاد الرب بسب وقذف ميار الببلاوي، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، كما وجه عبارات خادشة لها، وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.

واستكملت التحقيقات أن الفنانة ميار الببلاوي من جانبها، سَبَّت المجني عليه محمد أبو بكر محمد بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره، وتعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات.

ميار الببلاوي الشيخ محمد أبو بكر دعوى تعويض السب والقذف تعويض

