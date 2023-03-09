عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مواد غذائية لـ4 ملايين أسرة.. تفاصيل إطلاق مبادرة كتف في كتف قبل رمضان

مبادرة كتف في كتف
مبادرة كتف في كتف

يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إطلاق أكبر مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وهي "مبادرة كتف في كتف"، وذلك بهدف دعم المواطنين والشرائح والأسر الأكثر احتياجا في المحافظات، والتعبير عن نموذج جديد للتكافل بين أبناء مصر، استعداد لشهر رمضان المبارك، حيث تهدف المبادرة إلى توفير 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية في جميع المحافظات قبل شهر رمضان.

كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، لتصبح مبادرة كتف في كتف، اكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين، وعدد الفئات المستفيدة، فيما يكفي صندوق مبادرة "كتف فى كتف" أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، كما أنه من المقرر أن يكشف التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن تفاصيل مبادرة كتف في كتف، في 17 مارس الجاري، باستاد القاهرة.

كتف في كتف .. الحدث الخيري الأكبر للتحالف الوطني بـ استاد القاهرة

برلماني: مبادرة كتف في كتف انطلاقة كبرى للعمل الأهلي بتوجيهات الرئيس السيسي

أكبر مبادرة من نوعها

في هذا الصدد، قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن إطلاق مبادرة كتف في كتف، يأتي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها، على مصر، وأثرت على أسعار الغذاء والسلع في العالم كله، وبالتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم، واستعدادات الأسر المصرية، لتوفير احتياجاتها الغذائية، موضحا أن المبادرة تأتي في غطار التكافل للأسر الأولى بالرعاية، حيث انطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي، من خلال كل مؤسساته لإطلاق أكبر مبادرة من نوعها وهي مبادرة كتف في كتف، لتوفير الاحتياجات الغذائية للشرائح المستهدفة.

انطلاق مبادرة كتف في كتف من جنوب سيناء

وأضاف عبد الرحمن، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مبادرة كتف في كتف الأكبر من نوعها عبر 5 محاور كالتالي:

  • أكبر عدد من المستفدين وهو 4 ملايين أسرة، من الأسر الأكثر استحقاقا في كل ربوع مصر، وذلك وفقا لقاعدة بيانات مدققة ومنقحة بين أعضاء التحالف والتنسيق الكامل بين أعضاء وزارة التضامن الاجتماعي.
  • أكبر عدد من المواد الغذائية التي سيتم توزيعها حيث يتم توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، مكوناتها تتناسب مع الطبيعة الاستهلاكية للجمهور المستهدف، طبقا للثقافة الغذائية لسكان كل منطقة، حيث ما يوزع في حلايب، يختلف عما يتم توزيعه في محافظات الوجهة البحري، طبقا للثقافة الغذائية لكل منطقة.
  • أكبر  عدد من المتوطعين، في تعبئة وتغليف وتوزيع المنتجات الغذائية في المحافظات.
  • أكبر عدد من المؤسسات الأهلية الكبرى تحت راية التحالف الوطني للعمل الأهلي.
  • التنسيق الكامل بين كل المؤسسات والجهات التنفيذية للدولة.

برلماني: مبادرة كتف في كتف تدخل البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر احتياجا

برلماني: مبادرة «كتف في كتف» مظاهرة تضامن تعكس ترابط الشعب المصري

موعد انطلاق مبادرة كتف في كتف

واختتم عبد الرحمن، أن الإطلاق الفعلي لمبادرة كتف في كتف سوق يكون يوم الجمعة، 17 مارس الجاري، في استاد القاهرة، على أن يتك تنفيذ المبادرة في جميع المحافظات بالتوازي.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية “عام 2022” عامًا للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

انطلاق مبادرة كتف في كتف من جنوب سيناء

 

 

كتف في كتف مبادرة كتف في كتف التحالف الوطني للعمل الأهلي موعد انطلاق مبادرة كتف في كتف 4 ملايين أسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 جنيهًا.. الذهب يتراجع عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

صفقة فاشلة.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

انخفاض ملحوظ في سعر البانيه.. أسعار الدواجن مفاجأة في السوق اليوم

موضوعات متعلقة

كتف في كتف .. الحدث الخيري الأكبر للتحالف الوطني بـ استاد القاهرة

برلماني: مبادرة كتف في كتف انطلاقة كبرى للعمل الأهلي بتوجيهات الرئيس السيسي

برلماني: مبادرة كتف في كتف تدخل البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر احتياجا

برلماني: التحالف الوطنى للعمل الأهلى نموذج ناجح لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية

برلماني: مبادرة «كتف في كتف» مظاهرة تضامن تعكس ترابط الشعب المصري

ترشيحاتنا

الحق اشتري..انخفاض اسعار الذهب 100 جنيه

الرئيس السيسي يوجه رسائل تحذيرية للإرهابيين.. ويؤكد: إوعوا تتسببوا فى خراب بلادكم يامصريين

يوم الشهيد .. تشريعات أصدرتها الدولة لدعمهم وتكريم أسرهم

الرئيس السيسي عن مواجهة الإرهاب: السلاح صاحي.. وأسعار الدواجن مفاجأة في السوق اليوم| أخبار التوك شو

الإعلان نهاية الموسم.. بيراميدز ينهي تجديد عقود 3 لاعبين

رسميا .. ريلمي تؤكد استمرارها في السوق المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيوخ وقساوسة قرية دشنا يشاهدون عرض عوين فى "المسرحى للجنوب".. صور

مسك رجله.. دب يلاحق رجلا من فوق الشجرة| فيديو صادم

بسبب هذا الفيديو على تيك توك.. منع أم أجنبية من ابنها

فيديو يثير الذهول لحيوان غريب في أمريكا الشمالية.. اعرف حقيقته

فيديو

أبرزها الصفارة وسره الباتع.. 3 مسلسلات في رمضان تستعين بأعمال أديبة

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض يبدأ من 85 جنيها.. فيديو

الشتاء مخلصش.. تحذير عاجل من تقلبات جوية | ماذا سيحدث؟

موبايله مليان مقاطع.. ممرض يصور السيدات في الحمام بأحد المستشفيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ