مواد غذائية لـ4 ملايين أسرة.. تفاصيل إطلاق مبادرة كتف في كتف قبل رمضان

يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إطلاق أكبر مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وهي "مبادرة كتف في كتف"، وذلك بهدف دعم المواطنين والشرائح والأسر الأكثر احتياجا في المحافظات، والتعبير عن نموذج جديد للتكافل بين أبناء مصر، استعداد لشهر رمضان المبارك، حيث تهدف المبادرة إلى توفير 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية في جميع المحافظات قبل شهر رمضان.

كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، لتصبح مبادرة كتف في كتف، اكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين، وعدد الفئات المستفيدة، فيما يكفي صندوق مبادرة "كتف فى كتف" أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، كما أنه من المقرر أن يكشف التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن تفاصيل مبادرة كتف في كتف، في 17 مارس الجاري، باستاد القاهرة.

أكبر مبادرة من نوعها

في هذا الصدد، قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن إطلاق مبادرة كتف في كتف، يأتي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها، على مصر، وأثرت على أسعار الغذاء والسلع في العالم كله، وبالتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم، واستعدادات الأسر المصرية، لتوفير احتياجاتها الغذائية، موضحا أن المبادرة تأتي في غطار التكافل للأسر الأولى بالرعاية، حيث انطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي، من خلال كل مؤسساته لإطلاق أكبر مبادرة من نوعها وهي مبادرة كتف في كتف، لتوفير الاحتياجات الغذائية للشرائح المستهدفة.

انطلاق مبادرة كتف في كتف من جنوب سيناء

وأضاف عبد الرحمن، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مبادرة كتف في كتف الأكبر من نوعها عبر 5 محاور كالتالي:

أكبر عدد من المستفدين وهو 4 ملايين أسرة، من الأسر الأكثر استحقاقا في كل ربوع مصر، وذلك وفقا لقاعدة بيانات مدققة ومنقحة بين أعضاء التحالف والتنسيق الكامل بين أعضاء وزارة التضامن الاجتماعي.

أكبر عدد من المواد الغذائية التي سيتم توزيعها حيث يتم توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، مكوناتها تتناسب مع الطبيعة الاستهلاكية للجمهور المستهدف، طبقا للثقافة الغذائية لسكان كل منطقة، حيث ما يوزع في حلايب، يختلف عما يتم توزيعه في محافظات الوجهة البحري، طبقا للثقافة الغذائية لكل منطقة.

أكبر عدد من المتوطعين، في تعبئة وتغليف وتوزيع المنتجات الغذائية في المحافظات.

أكبر عدد من المؤسسات الأهلية الكبرى تحت راية التحالف الوطني للعمل الأهلي.

التنسيق الكامل بين كل المؤسسات والجهات التنفيذية للدولة.

موعد انطلاق مبادرة كتف في كتف

واختتم عبد الرحمن، أن الإطلاق الفعلي لمبادرة كتف في كتف سوق يكون يوم الجمعة، 17 مارس الجاري، في استاد القاهرة، على أن يتك تنفيذ المبادرة في جميع المحافظات بالتوازي.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية “عام 2022” عامًا للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.