برلماني: مبادرة كتف في كتف انطلاقة كبرى للعمل الأهلي بتوجيهات الرئيس السيسي

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المبادرة الضخمة التي أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مبادرة "كتف في كتف"، وهى أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر والعالم. قائلا: إنها نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

ونوه أبو عايشة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم باستهداف مبارة كتف في كتف بتوجيهات الرئيس السيسي وتعليماته، توفير 4 ملايين صندوق مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات حتى الحدودية قبل شهر رمضان المبارك، وإنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين لتكون أكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين. مشيرا: إلى أن صندوق "كتف فى كتف" يكفي أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر.

وقال عضو الشيوخ، إن الرئيس السيسي سبق وكلف في وقت التحالف الوطنى للعمل الأهلى، بمواصلة جهوده من أجل تحقيق التنمية من جانب وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين من جانب آخر، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الموجه من الدولة والمجتمع المدني للفئات الأكثر احتياجا. فمبادرة كتف في كتف تأتي في وقتها تماما وهى أكبر مثال على اهتمام الدولة بتأمين احتياجات الجميع.

واختتم بالإشارة إلى مظاهرة التضامن، والتى من المقرر أن تنطلق يوم 17 مارس الجارى باستاد القاهرة، بحضور الرئيس السيسي، حيث ستنقل للعالم مدى ترابط الشعب المصري، وقدرته على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراده، مشددا على أن اختيار التوقيت قبل شهر رمضان يعكس حرص الدولة والمجتمع الأهلى، على بث حالة من الطمأنة للمواطن المصري بأن لديه ما يكفيه من السلع الغذائية الأساسية خلال الشهر الكريم. مؤكدا أن مصر تعيش لحظة فارقة مع العمل الأهلي بتوجيهات السيسي .