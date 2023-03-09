عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مبادرة كتف في كتف انطلاقة كبرى للعمل الأهلي بتوجيهات الرئيس السيسي

عبده أبو عايشة، عضو
عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المبادرة الضخمة التي أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مبادرة "كتف في كتف"، وهى أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر والعالم. قائلا: إنها  نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

 

ونوه أبو عايشة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم باستهداف مبارة كتف في كتف بتوجيهات الرئيس السيسي وتعليماته، توفير 4 ملايين صندوق مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات حتى الحدودية قبل شهر رمضان المبارك، وإنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين لتكون أكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين. مشيرا: إلى أن صندوق "كتف فى كتف" يكفي أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر.

 

وقال عضو الشيوخ، إن الرئيس السيسي سبق وكلف في وقت التحالف الوطنى للعمل الأهلى، بمواصلة جهوده  من أجل تحقيق التنمية من جانب وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين من جانب آخر، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الموجه من الدولة والمجتمع المدني للفئات الأكثر احتياجا. فمبادرة كتف في كتف تأتي في وقتها تماما وهى أكبر مثال على اهتمام الدولة بتأمين احتياجات الجميع.

 

واختتم بالإشارة إلى مظاهرة التضامن، والتى من المقرر أن تنطلق يوم 17 مارس الجارى باستاد القاهرة، بحضور الرئيس السيسي، حيث ستنقل للعالم مدى ترابط الشعب المصري، وقدرته على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراده، مشددا على أن اختيار التوقيت قبل شهر رمضان يعكس حرص الدولة والمجتمع الأهلى، على بث حالة من الطمأنة للمواطن المصري بأن لديه ما يكفيه من السلع الغذائية الأساسية خلال الشهر الكريم. مؤكدا أن مصر تعيش لحظة فارقة مع العمل الأهلي بتوجيهات السيسي . 

عبده ابو عايشه مجلس الشيوخ كتف في كتف الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 جنيهًا.. الذهب يتراجع عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

انخفاض ملحوظ في سعر البانيه.. أسعار الدواجن مفاجأة في السوق اليوم

البنك المركزي يقرر زيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر (إنستا باي)

ترشيحاتنا

اقتصاد أمريكا بمأزق.. خفض ورفع الفائدة أصبح دون جدوى| ماذا يفعل الفيدرالي؟

ملكة جمال مصر : كنت أبكي أمام لجنة المسابقة.. وحالياً أصبحت مذيعة|فيديو

"أولادي لن يسامحوني".. إسرائيلية ترفض الترجمة لنتنياهو في إيطاليا بسبب سياساته "الفاشية"

اتقي الله في بنتي .. قصة "قايمة" عروسة إسكندرية التي أثارت الجدل

ببقى أحلى من غيره .. ملكة جمال مصر تمسح مكياجها على الهواء|شاهد

القومي للمرأة يطلق فعاليات دوائر الحكي مع الطالبات السوريات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هذا الفيديو على تيك توك.. منع أم أجنبية من ابنها

فيديو يثير الذهول لحيوان غريب في أمريكا الشمالية.. اعرف حقيقته

لأول مرة بالعالم| إنتاج فئران من أبوين ذكرين باليابان.. ما القصة؟

بعد شهر.. كلبة وجراؤها الثلاثة أحياء تحت أنقاض زلزال تركيا| فيديو

فيديو

موبايله مليان مقاطع.. ممرض يصور السيدات في الحمام بأحد المستشفيات

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. تفاصيل

اتق الله.. عريس يتفاجأ بطلب غريب من والد زوجته في قائمة المنقولات

واقعة غريبة.. لعبة ويجا تتسبب في إغماء 28 طالبة بكولومبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ