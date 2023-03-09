الكرملين : لا علاقة لروسيا بمشروع قانون عمل الأجانب بجورجيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس، إن روسيا ليس لها صلة بمشروع قانون العملاء الأجانب الجورجيين الذي تسبب في احتجاجات في البلاد.

وشدد على أن الكرملين لم يلهم أي شيء وليس له علاقة بذلك على الإطلاق، بحسب وكالة تاس للأنباء الروسية.

وأشار بيسكوف إلى أن الولايات المتحدة كانت رائدة من حيث مثل هذه القوانين، وقال "إذا فهمنا بشكل صحيح، فإن إحدى نسخ مشروع القانون كانت في الواقع مشابهة جدًا لقانون الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة، والنسخة الثانية لم تشبه قانون الولايات المتحدة كثيرًا وكانت أكثر ليونة. ومع ذلك ، ليس لدينا بالتأكيد أي شيء".

وأضاف : "أن الاضطرابات في جورجيا مدعاة للقلق، إنها الدولة المجاورة لنا بعد كل شيء ، وعلى الرغم من أننا لا نحافظ فعليًا على علاقات مع جورجيا، فإننا بالتأكيد قلقون بشأن الوضع هناك. من المهم بالتأكيد بالنسبة لنا أن يكون هناك هدوء على طول حدودنا وبالطبع الوضع الحالي"، واشار الى ان هناك الكثير مما هو مرغوب فيه.

واحتج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الجورجية تبليسي في الفترة من 7 إلى 8 مارس بعد أن أقر المشرعون القراءة الأولى للنسخة الجورجية لمشروع قانون العملاء الأجانب، في 9 مارس ، وقرر الحزب الحاكم سحب مشروع القانون من البرلمان.