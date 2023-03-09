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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شاهد أغرب "قائمة منقولات" في مصر.. اتق الله في ابنتي |فيديو

عروسين أغرب قايمة
عروسين أغرب قايمة في مصر

نقلا عن فضائية العربية، فقد شغل الرأي العام المصري مؤخرا قائمة منقولات لعروسين، لخص فيها والد العروسة كل ما يريد من عريس ابنته في جملة واحدة وطلب منه الإمضاء عليها بدل "القايمة"، التي تحتوي كل منقولات منزل الزوجية.

 

وتابع التقرير الذي أذاعته فضائية العربية أن "اتق الله في كريمتنا، ومن يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال"، هذه هي الكلمات التي دونها والد العروسة في القائمة وتفاجئ بها العريس عندما ذهب لأهل العروسة بالأسكندرية للتوقيع على قائمة المنقولات ومؤخر الصداق.

 

والد زوجتي كان أكرم مني 


وذكر العريس كريم المنياوي خلال التقرير أن والد زوجتي كان أكرم مني في عدم المبالغة في طلبات الزواج وهذا الموقف جعلني أتعهد أمام الله والجميع ان احافظ عليها وأعاملها بما يرضي الله ولا اتخلى عنها.

قائمة منقولات لعروسين القايمة عروسين العربية الاسكندرية

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