اتقي الله في بنتي .. قصة "قايمة" عروسة إسكندرية التي أثارت الجدل

لا يزال الحديث عن قائمة المنقولات الزوجية "القايمة" مستمرا، حيث شهدت الإسكندرية واقعة جديدة أثارت الجدل عندما قام أبو العروسة بكتابة جملة في القايمة، أصابت العريس والحضور بالدهشة خلال عقد القران.

قصة "قايمة" اسكندرية

كتب الحاج عصام والد إنجي العروسة، على القائمة: "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا"، حيث كانت هذه رسالة الأب للعريس السكندري كريم المنياوي.

وطلب أبو العروسة من العريس الإمضاء على هذه الجملة بدلا من "القايمة" التي تحتوي كل منقولات منزل الزوجية، الأمر الذي أثار دهشة الأخير حيث لم يكن يتوقع ذلك خلال كتابة القائمة.

وفي تصريحات صحفية لموقع العربية، أشار المنياوي إلى أنه كان ذاهباً لأهل العروس قبيل عقد القران بأيام قليلة للتوقيع على قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، إلا أنه فوجئ بما هو مدون بـ"القايمة".

وحول موقف والد العروس، أكد العريس أنه سيظل ديناً في عنقه، وسيرعى زوجته بما يرضي الله، مؤكدا أن أهل العروسة مشهود لهم بحسن الخلق.

قايمة اسكندرية تثير الجدل

تصدرت هذه الواقعة مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، حيث تباينت ردود أفعال المتابعين ما بين مؤيد لما فعله والد العروسة وما بين معارض.

ويرى المؤيدون أن ما فعله الأب تيسير على العريس خاصة في ظل الظروف الصعبة وتكاليف الزواج المرتفعة، فيما يرى البعض أن ما فعله الأب خطأ لأنه ينتقص من حق ابنته المشروع بالزواج.

يأتي ذلك بالتزامن مع الحديث عن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل عند الإعلان عنه العام الماضي ولا يزال الحديث عنه مستمرا في ظل اتجاه البعض إلى إلغاء القايمة.

ما هي قائمة المنقولات الزوجية؟

قائمة المنقولات الزوجية هي عرف أو تقليد شائع في المجتمع المصري، ويقوم على أن تدون المرأة في "لائحة" ما تشتريه هي أو عائلتها أو زوجها من مقتنيات وأثاث لمنزل الزوجية، على أن يوقع الزوج على هذه القائمة كوثيقة أنه ملزم بردها إذا طُلب منه ذلك في حالة الطلاق.

كما تعتبر عقداً من عقود الأمانة، حيث يعاقب القانون، الزوج على خرق هذا العقد بالسجن وجواز فرض الغرامة، ويكون توصيف التهمة "تبديد منقولات زوجية"، وتصل عقوبة ذلك إلى الحبس 3 سنوات.