اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

أثارت وفاة طبيبة الامتياز سلمى حبيش بشكل مفاجئ أثناء عملها بمستشفى القصر العيني ضجةً كبيرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث زعم البعض انها توفت أثناء عملها بمستشفى القصر العيني إثر إصابتها بهبوط في الدورة الدموية.



و نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، صورة الطبيبة الشابة سلمى حبيش التي توفيت بشكل مفاجئ أثناء عملها بمستشفى قصر العيني إثر إصابتها بهبوط في الدورة الدموية.

وكتب الدكتور جمال شعبان :" بالسكتة القلبية والهبوط الحاد والموت المفاجئ طبيبة الامتياز سلمى حبيش تموت وهي في ثياب العمل ثياب العرق ثياب الشرف والعطاء داخل مستشفيات جامعة القاهرة تقبلها الله شهيدة عنده".

وأشارت التحريات الأولية لرجال أمن القاهرة أن الطبيبة تعرضت لإرهاق شديد نتيجة ضغط العمل، بعدما واصلت أداء مهامها على مدار فترتين متتاليتين (شفتين) دون تناول الطعام، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ.

وقد سارع زملاؤها لمحاولة إنعاشها وتقديم الإسعافات الأولية، قبل نقلها إلى وحدة العناية المركزة، إلا أنها فارقت الحياة.