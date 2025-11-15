قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منع الحجز والدخول.. لميس الحديدي تكشف آداب زيارة المتحف المصري الكبير
سقط من الحنطور.. وفاة مرشد سياحى بالأقصر أثناء اصطحابه مجموعة من السائحين
ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة لزيادة حصيلة الموازنة البريطانية
حماقي يتألق بحفل ضخم في الجلالة.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده| صور
دراسة: انبعاثات الوقود الأحفوري في العالم تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
أسماء جلال تعترف لأبلة فاهيتا: كان فيه قمل في شعري
كوب 30 يبحث للمرة الأولى المخاطر البيئية لاستخراج المعادن الحاسمة في التحول الأخضر
مصر قضت على العشوائيات .. تعليق قوي من أحمد موسى | بث مباشر
بعد 72 ساعة من جولة محافظ الإسكندرية.. تركيب إشارة مرورية جديدة بالفلكي
منتجو الدواجن: نستهلك 4.5 مليون دجاجة يوميا.. ومحدش يشتري البيض بأكتر من 120 جنيه
رئيس هيئة قناة السويس: 9% تحسن في أعداد السفن خلال النصف الأول من نوفمبر2025
استعدادا للدوري.. الاتحاد السكندري يفوز على فاركو 2-1
برلمان

العربى الناصرى: دولة التلاوة امتداد لدور مصر الريادي منذ تأسيس إذاعة القرآن

الدكتور محمد أبو العلا
الدكتور محمد أبو العلا
عبد الرحمن سرحان

أشاد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق برنامج دولة التلاوة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعيد إلى الذاكرة الدور التاريخي الذي قامت به الدولة المصرية في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر حين أسس إذاعة القرآن الكريم عام 1964، لتصبح منبرًا عربيًا رائدًا لصوت مصر ولترسيخ مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة.

وقال أبو العلا، إن برنامج دولة التلاوة يمثل استمرارًا طبيعيًا لمسيرة الدولة في رعاية قرّاء القرآن الكريم وإبراز مواهبهم، وهي المسيرة التي أسست لظهور أعظم الأصوات على مدار القرن الماضي، وفي مقدمتهم الشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ عبدالباسط عبدالصمد، الذين حملوا اسم مصر إلى كل بيت في العالم العربي والإسلامي.

وأكد محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام بالمحتوى الديني المستنير جزء أصيل من هوية الدولة الوطنية الحديثة، وأن إحياء روح التلاوة وإبراز المواهب الشابة يأتي في إطار الدفاع عن القيم الأصيلة ومواجهة كل أشكال التطرف والتشويه الفكري، مشددًا على أن “مصر التي أطلقت إذاعة القرآن الكريم قبل ستة عقود، قادرة اليوم على أن تقود نهضة جديدة في فنون الترتيل والتجويد”.

وأشار أبو العلا، إلى أن البرنامج يمثل منصة كبرى لاكتشاف الأصوات الناشئة من مختلف المحافظات، وإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بركب كبار القرّاء، وذلك من خلال لجان تحكيم متخصصة تتعامل مع التلاوة بوصفها فنًا ورسالة ومسؤولية ثقافية وروحانية.

وأضاف محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري عضو مجلس الشيوخ،  أن مثل هذه المشروعات الإعلامية الهادفة تؤكد أن مصر لا تزال القلب النابض للهوية العربية، وأنها — كما كانت دائمًا في عهد عبد الناصر — قادرة على أن تجمع الأمة حول صوت واحد يعبر عن روح الوسطية والاستنارة.

ودعا النائب محمد أبو العلا الدولة والمؤسسات الثقافية والدينية إلى مواصلة دعم “دولة التلاوة” وتطويره، لضمان إعداد جيل جديد يحمل رسالة القرآن الكريم بصوت يجمع بين القوة والجمال والالتزام، كما كان يفعل روّاد التلاوة الذين صنعوا عصرها الذهبي، مؤكداً أن البرنامج ليس مجرد مسابقة، بل خطوة وطنية تعيد لمصر دورها التاريخي كحاضنة أولى لفنون التلاوة ومصدر إشعاع حضاري وروحي للعالم العربي.

