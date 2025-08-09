ملابس صيفية .. رنا رئيس تثير الجدل بظهورها الأخير

نشرت الفنانة رنا رئيس، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وتألقت رنا رئيس ، مرتديه جيب لافتة باللون الأبيض، ونسقت معها توب بنفس اللون والتصميم لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رنا رئيس ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت رنا رئيس، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور رنا رئيس