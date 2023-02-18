محامٍ بالنقض : نص شباب مصر في السجن بسبب قائمة المنقولات

قال عصام عجاج المحامي بالنقض والمتخصص في شئون الأسرة، إن الزوج يستغرق من 7 لـ 8 سنوات حتى يستطيع توفير تكلفة الزواج.

وأضاف عجاج، خلال حواره مع برنامج “كلام الناس”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، أن والدة العروس تكون حياتها بسيطة للغاية ولكنها تضع شروطا مجحفة على زوج ابنتها، معقبا:" الزواج بقى شأن مجتمعى وكل أم عاوزة تجيب لبنتها زى بنات جيرانها".

أهل خطيبته

وتابع المحامي بالنقض الشاب يقضى 7 سنين يحوش عشان يلبى طلبات أهل خطيبته وبعد ما يتجوز يترفع عليه قضية قائمة منقولات يتحبس 3 سنين".

وأضاف عصام عجاج المحامي بالنقض والمتخصص في شئون الأسرة، قائلا:" نص شباب مصر في السجن بسبب القايمة"