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محاكمة 80 متهما في خلية الهيكل الإداري للإخوان في التجمع.. اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 80 متهما في خلية الهيكل الإداري للإخوان في التجمع.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية “إرهاب”، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين، محاكمة 80 متهما بالهيكل الإداري للإخوان، في القضية رقم 14487 لسنة 2024، جنايات التجمع.

وجاء بأمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2021 وحتى 9 سبتمبر 2024، المتهمون من الأول وحتى السابع، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.

ووجه لباقي المتهمين، تهم: الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها في تحقيق أهدافها، ووجه للمتهم الـ 14 تهم تمويل الإرهاب.

إرهاب جماعة إرهابية الدائرة الثانية إرهاب

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