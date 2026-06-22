محاكمة 80 متهما في خلية الهيكل الإداري للإخوان في التجمع.. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية “إرهاب”، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين، محاكمة 80 متهما بالهيكل الإداري للإخوان، في القضية رقم 14487 لسنة 2024، جنايات التجمع.

وجاء بأمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2021 وحتى 9 سبتمبر 2024، المتهمون من الأول وحتى السابع، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.

ووجه لباقي المتهمين، تهم: الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها في تحقيق أهدافها، ووجه للمتهم الـ 14 تهم تمويل الإرهاب.