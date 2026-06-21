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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بطريقة استعراضية.. شاب يستلقي على دراجة نارية أثناء قيادتها ويعرّض حياة المواطنين للخطر

الدراجة النارية
الدراجة النارية
يمنى عبد الظاهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابًا يقود دراجة نارية بطريقة استعراضية وخطرة على أحد الطرق السريعة بمحافظة الوادي الجديد، ما أثار موجة واسعة من الغضب والاستياء بين المتابعين.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يستلقي أعلى الدراجة النارية أثناء سيرها بسرعة على الطريق، في تصرف وصفه المتابعون بأنه يعرض حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وانتقد عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل هذا السلوك، مطالبين بسرعة ضبط قائد الدراجة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المواطنين وتساهم في وقوع الحوادث

دراجة نارية الطرق السريعة الوادي الجديد حوادث الطرق

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