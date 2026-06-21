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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حركة نشطة بموانئ البحر الأحمر.. تداول 13 ألف طن بضائع و727 شاحنة خلال 24 ساعة

ميناء نويبع البحري
ميناء نويبع البحري
ايمن محمد

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نشاطًا ملحوظًا في حركة التداول والملاحة البحرية، حيث جرى تداول 13 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب 727 شاحنة و321 سيارة، فيما بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة والمتحركة بالموانئ 11 سفينة، وسجلت حركة الوصول والسفر 2219 راكبًا.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان صادر اليوم، أن حركة الواردات شملت استقبال 7 سفن على متنها 4 آلاف طن من البضائع، و372 شاحنة، و222 سيارة، بينما تضمنت حركة الصادرات مغادرة 4 سفن محملة بنحو 9 آلاف طن من البضائع، و355 شاحنة، و9 سيارات.

وفي ميناء سفاجا، استقبل الميناء السفن: «بريدج»، و«الحرية 2»، و«الرياض»، و«PANLILY»، و«PELAGOS EXPRESS»، فيما غادرت السفن: «الحرية»، و«الرياض»، و«ALCUDIA EXPRESS»، وسط انتظام في حركة التشغيل والتداول.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3921 طنًا من البضائع و236 شاحنة، من خلال الرحلات المكوكية التي نفذتها السفن «آيلة»، و«سينا»، و«آور»، بما يعكس انتظام حركة النقل البحري والتجاري بين الميناء والموانئ المقابلة.

وتؤكد مؤشرات الحركة اليومية استمرار كفاءة التشغيل بموانئ البحر الأحمر، وقدرتها على استيعاب حركة التجارة ونقل الركاب والبضائع، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز حركة التبادل التجاري.

جنوب سيناء ميناء نويبع البحري استقبال تداول

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