قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دارين بازيلي: صلاح مصدر خطر على نيوزيلندا.. وأثق بأنه سيترك بصمة في المونديال
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية
فوضي.. الصحة تحيل إدارة مستشفى العياط المركزي للتحقيق ومحاسبة المقصرين
لامين يامال يطمئن جماهير إسبانيا بعد التعثر: لا أحد يعرف البطل قبل 19 يوليو
مصر تدين الهجوم على مطار نيامي بالنيجر.. وتؤكد التزامها بدعم دول الساحل
قوافل «زاد العزة» تواصل العبور إلى غزة.. واصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح |فيديو
رئيس مدينة شبرا الخيمة توزع المياه والعصائر على طلاب الثانوية العامة أمام اللجان .. صور
تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا .. هدافو الفراعنة يتفوقون قبل صدام كأس العالم 2026
وزيرا الرياضة والعمل ومحافظ القاهرة يشهدون ملتقى التوظيف السادس بالكاتدرائية المرقسية
شجع والعب واحتفل.. برنامج منطقة الجماهير بالعاصمة الجديدة خلال مباراة المنتخب
أكثر المنتخبات استقبالا للأهداف في كأس العالم 2026
بدء أولى جلسات محاكمة 8 متهمات في قضية سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس داخل مدرسة خاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 13 ألف طن بضائع و727 شاحنة و231 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 2219 راكبا .

وأوضح المركز - وفقا لبيان اليوم/الأحد/ - أن حركة الواردات شملت 7 سفن و4 آلاف طن بضائع و372 شاحنة و222 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 سفن و9 آلاف طن بضائع و(355) شاحنة و(9) سيارات.

كما استقبل ميناء سفاجا 5 سفن وهي "بريدج و، الحرية2 و الرياض ، وPANLILY و PELAGOS EXPRESS" ، بينما غادرته السفينتان الحرية و ALCUDIA EXPRESS. فيما شهد ميناء نويبع تداول 3921 طن بضائع و236 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي آيلة ، وسينا واور.

البحر الأحمر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر السفن ميناء سفاجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

أرض الزمالك الجديدة

ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

جوالات بني زيد يحولن الجبس إلى تحف فنية ضمن مبادرة "بأيدينا" ومشروع يفتح أبواب الرزق

محافظ أسيوط يعلن دعم المشروعات المجتمعية لتمكين الشباب والفتيات وتنمية مهارات العمل الحر

ميناء نويبع البحري

حركة نشطة بموانئ البحر الأحمر.. تداول 13 ألف طن بضائع و727 شاحنة خلال 24 ساعة

حامد الشيخ رئيس مركز ومدينة بلاط

رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يستقبل طلاب الثانوية أمام اللجان | صور

بالصور

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورة تأهيلية لمرشحي 5 وزارات وجهات حكومية

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد