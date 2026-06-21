تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 13 ألف طن بضائع و727 شاحنة و231 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 2219 راكبا .

وأوضح المركز - وفقا لبيان اليوم/الأحد/ - أن حركة الواردات شملت 7 سفن و4 آلاف طن بضائع و372 شاحنة و222 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 سفن و9 آلاف طن بضائع و(355) شاحنة و(9) سيارات.

كما استقبل ميناء سفاجا 5 سفن وهي "بريدج و، الحرية2 و الرياض ، وPANLILY و PELAGOS EXPRESS" ، بينما غادرته السفينتان الحرية و ALCUDIA EXPRESS. فيما شهد ميناء نويبع تداول 3921 طن بضائع و236 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي آيلة ، وسينا واور.