إصابة شخص ونجلته إثر انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد

أصيب شخص ونجلته، اليوم الأحد، إثر حادث دراجة نارية وقع داخل قرية جدة التابعة لنطاق مركز باريس في محافظة الوادي الجديد، ما استدعى نقلهما إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي عقب حادث دراجة نارية في قرية جدة، وتحركت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ في مركز باريس.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة انقلاب دراجة نارية خلال سيرها داخل قرية جدة، وأسفر عن إصابة أحمد جميل إدريس، 40 عامًا، وابنته لمياء أحمد جميل، 5 أعوام، بإصابات متفرقة، فيما باشرت الجهات المختصة فحص أسباب الحادث وملابساته.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين من موقع حادث دراجة نارية إلى مستشفى الخارجة التخصصي، حيث خضعا للفحوصات الطبية اللازمة وتلقيا الرعاية المطلوبة، بينما واصلت الأجهزة الأمنية أعمال المعاينة في قرية جدة التابعة لمركز باريس.