الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع كيماويات بالخانكة

دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع داخل مصنع متخصص في إنتاج الكيماويات والصابون بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة، وسط جهود مكثفة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل المصنع بالمنطقة الواقعة بين كفر حمزة وأبو زعبل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق وبدء عمليات مكافحة النيران.



وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق بشكل كامل.



فيما تجرى الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة الأولية لتحديد أسباب اندلاع الحريق وحصر حجم الخسائر والتلفيات الناتجة عنه.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.