ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، استعدادها لتحمل كامل نفقات تعليم صانعة المحتوى المعروفة سوزي الأردنية، وذلك بشرط اعتزال الأخيرة منصة “تيك توك” والتفرغ لدراستها.

كتبت ياسمين الخطيب في منشورها:"لو سوزي الأردنية خرجت من الأزمة دي واعتزلت التيك توك وركزت في دراستها، أنا هاتكفل بمصاريف تعليمها."

يذكر أن علقت ياسمين الخطيب على حبس سوزي الأدنية قائلة:" اللي بتعمله سوزي الأردنية قرف بس مش مع انها تتحبس، البنت صغيرة.. ضحية أهلها وضحية الناس اللي فهموها إن القرف ده حلو، رأيي إنها واللي زيها محتاجين نصح وتوجيه مش حبس.. قد تعرضت ياسمين الخطيب للهجوم من قبل البعض بعد دفاعها عن سوزي الأردنية."