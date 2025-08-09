قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العتبة وصلاح ويسرا.. السفير البريطاني يتغزل في مصر بعد انتهاء عمله بالقاهرة
ألمانيا تعاقب إسرائيل بحذر.. وإنذار من الأونروا عن الأوضاع في غزة
أمريكا وأوكرانيا وحلفاء أوروبيون يجتمعون في بريطانيا قبل قمة ترامب وبوتين
التشكيل المتوقع.. تريزيجيه يقود الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري
تراجع طفيف.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر
ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل

هاجر هانئ

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، استعدادها لتحمل كامل نفقات تعليم صانعة المحتوى المعروفة سوزي الأردنية، وذلك بشرط اعتزال الأخيرة منصة “تيك توك” والتفرغ لدراستها.

كتبت ياسمين الخطيب في منشورها:"لو سوزي الأردنية خرجت من الأزمة دي واعتزلت التيك توك وركزت في دراستها، أنا هاتكفل بمصاريف تعليمها."

يذكر أن علقت ياسمين الخطيب على حبس سوزي الأدنية قائلة:" اللي بتعمله سوزي الأردنية قرف بس مش مع انها تتحبس، البنت صغيرة.. ضحية أهلها وضحية الناس اللي فهموها إن القرف ده حلو، رأيي إنها واللي زيها محتاجين نصح وتوجيه مش حبس.. قد تعرضت ياسمين الخطيب للهجوم من قبل البعض بعد دفاعها عن سوزي الأردنية."

