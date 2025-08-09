مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل

رائحة العرق الكريهة، مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يزداد التعرق كاستجابة طبيعية من الجسم لتنظيم حرارته، ولكن يشعر الكثير من الأشخاص بالحرج الشديد نتيجة أنه في بعض الأحيان، قد يترافق التعرق مع رائحة غير محببة تسبب الإزعاج أو الحرج، لحسن الحظ، توجد طرق بسيطة وطبيعية يمكنكِ اتباعها للحفاظ على الانتعاش طوال اليوم دون قلق.

خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف

إليكِ أهم الخطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. النظافة الشخصية اليومية

الاستحمام اليومي ضروري خاصة في الصيف. احرصي على استخدام صابون مضاد للبكتيريا، لأن البكتيريا هي السبب الأساسي في ظهور رائحة العرق وليس العرق نفسه. تجفيف الجسم جيدًا بعد الاستحمام، خصوصًا تحت الإبطين، يحدّ من نمو البكتيريا.

2. استخدام مزيل رائحة مناسب

اختاري مزيل رائحة يحتوي على مواد طبيعية وخالية من الكحول أو الألومنيوم إذا كانت بشرتكِ حساسة. يوجد الآن أنواع تحتوي على الزيوت العطرية والمكونات النباتية التي تمنحكِ حماية طويلة دون أن تسدّ المسام.

3. اختاري ملابسكِ بذكاء

ارتداء الملابس القطنية والفاتحة يساعد في تهوية الجسم وتقليل التعرق. ابتعدي عن الأقمشة الصناعية التي تحتفظ بالرطوبة وتزيد من الرائحة. تغيير الملابس بانتظام، خصوصًا بعد يوم طويل أو مجهود بدني، يمنحكِ شعورًا دائمًا بالنظافة.

4. التغذية تلعب دورًا

بعض الأطعمة مثل الثوم، البصل، والتوابل القوية قد تؤثر على رائحة العرق. لا يعني ذلك الامتناع عنها كليًا، بل التوازن في تناولها وشرب كميات كافية من الماء لطرد السموم وتنقية الجسم.

5. وصفات طبيعية فعّالة

يمكنكِ تجربة بعض الخلطات المنزلية مثل:

خل التفاح: مرري قطنة مبللة بخل التفاح تحت الإبطين بعد الاستحمام. يساعد على قتل البكتيريا وتعديل رائحة الجسم.

ماء الورد: يُستخدم كمزيل طبيعي للرائحة، وله رائحة منعشة وخصائص مضادة للبكتيريا.

بيكربونات الصوديوم صودا الخبز: تُستخدم كبديل طبيعي لمزيل العرق، وتساعد في امتصاص الرطوبة والروائح.

تنبية

إذا لاحظتِ أن رائحة التعرق قوية بشكل غير معتاد أو مفاجئ، فقد يكون السبب مشكلة صحية أو هرمونية تستدعي استشارة الطبيب.