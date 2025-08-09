قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز جديد .. معهد بحوث الصحة الحيوانية يجدد اعتماد مركز التدريب للعام السادس
مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل
هل يوجد ذنوب لا يغفرها الله؟.. احذر 10 معاصي تغلق باب الرحمة
العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
الليلة .. الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة مودرن سبورت
تسريب جديد يكشف تصميم Pixel 10 Pro Fold بلون Moonstone قبل الطرح الرسمي
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 9-8-2025
204761 طالب يبدأون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 اليوم
دعاء للميت يوم السبت.. بـ5 كلمات يبدأ النعيم وينتهي عذاب وظلمة القبر
هل النوم بعد صلاة الفجر يغضب الله؟.. احذره في هذه الحالة
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
بالصور

مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل

خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
أسماء عبد الحفيظ

رائحة العرق الكريهة، مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يزداد التعرق كاستجابة طبيعية من الجسم لتنظيم حرارته، ولكن يشعر الكثير من الأشخاص بالحرج الشديد نتيجة أنه في بعض الأحيان، قد يترافق التعرق مع رائحة غير محببة تسبب الإزعاج أو الحرج، لحسن الحظ، توجد طرق بسيطة وطبيعية يمكنكِ اتباعها للحفاظ على الانتعاش طوال اليوم دون قلق.

خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف

خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف

إليكِ أهم الخطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. النظافة الشخصية اليومية
الاستحمام اليومي ضروري خاصة في الصيف. احرصي على استخدام صابون مضاد للبكتيريا، لأن البكتيريا هي السبب الأساسي في ظهور رائحة العرق وليس العرق نفسه. تجفيف الجسم جيدًا بعد الاستحمام، خصوصًا تحت الإبطين، يحدّ من نمو البكتيريا.

خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف

2. استخدام مزيل رائحة مناسب
اختاري مزيل رائحة يحتوي على مواد طبيعية وخالية من الكحول أو الألومنيوم إذا كانت بشرتكِ حساسة. يوجد الآن أنواع تحتوي على الزيوت العطرية والمكونات النباتية التي تمنحكِ حماية طويلة دون أن تسدّ المسام.

3. اختاري ملابسكِ بذكاء
ارتداء الملابس القطنية والفاتحة يساعد في تهوية الجسم وتقليل التعرق. ابتعدي عن الأقمشة الصناعية التي تحتفظ بالرطوبة وتزيد من الرائحة. تغيير الملابس بانتظام، خصوصًا بعد يوم طويل أو مجهود بدني، يمنحكِ شعورًا دائمًا بالنظافة.

خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف

4. التغذية تلعب دورًا
بعض الأطعمة مثل الثوم، البصل، والتوابل القوية قد تؤثر على رائحة العرق. لا يعني ذلك الامتناع عنها كليًا، بل التوازن في تناولها وشرب كميات كافية من الماء لطرد السموم وتنقية الجسم.

5. وصفات طبيعية فعّالة
يمكنكِ تجربة بعض الخلطات المنزلية مثل:

  • خل التفاح: مرري قطنة مبللة بخل التفاح تحت الإبطين بعد الاستحمام. يساعد على قتل البكتيريا وتعديل رائحة الجسم.
  • ماء الورد: يُستخدم كمزيل طبيعي للرائحة، وله رائحة منعشة وخصائص مضادة للبكتيريا.
  • بيكربونات الصوديوم صودا الخبز: تُستخدم كبديل طبيعي لمزيل العرق، وتساعد في امتصاص الرطوبة والروائح.

تنبية

 إذا لاحظتِ أن رائحة التعرق قوية بشكل غير معتاد أو مفاجئ، فقد يكون السبب مشكلة صحية أو هرمونية تستدعي استشارة الطبيب.

العرق رائحة العرق الكريهة خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة

