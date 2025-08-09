نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 ، يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حيث أنه يتم غلق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية غدا الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

وأكد مصدر مسئول أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الاولي بعد غلق باب التسجيل بـ72 ساعة من خلال هذا الرابط اضغط هنا للحصول علي نتيجة المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

ويمكن للطلاب الاستطلاع ومعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025 ويمكن معرفتها عبر موقع التنسيق الإلكتروني أو يمكنك الدخول من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/
خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025
يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، فور ظهورها، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025الخاصة به على موقع التنسيق من هنــــا.

- اضغط على «خدمات تنسيق الثانوية العامة»، لتظهر أمامك جميع خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- اضغط على أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية .

- قم بإدخال البيانات المطلوبة.

- أدخل رقم الجلوس.

- أدخل الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

- اضغط على التالي.

- تظهر أمام الطالب نتيجة التنسيق المرحلة الثانية الخاصة به.

- يجب طباعة بطاقة التشريح، حتى يستطيع استخدامها في المستندات المطلوبة للتقديم للكلية التي سيلتحق بها.

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟
طريقة عمل كفتة دايت في الفرن بدون دهون
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز بالحليب النباتي
احتباس السوائل
