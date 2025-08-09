قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار البنزين اليوم السبت 9-8-2025
بدر عبد العاطي: توافق بين مصر وتركيا حول سبل التعامل مع أزمات المنطقة
شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
مقابل 250 مليون.. عرض خيالي لإقامة بطولة السوبر المصري في هذه الدولة
اللجنة العربية الإسلامية تدين مخطط السيطرة على غزة وتطالب بوقف العدوان
ليس ضغط عمل..تفاصيل وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
خطة لموت الرهائن.. إسرائيليون يدعون للإضراب اعتراضا على احتلال غزة بالكامل
توافق مصري تركي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة
وقفة تضامنية في نيويورك دعمًا لموقف مصر الإنساني تجاه غزة
وزير الخارجية: توافق مصري تركي حول سبل التعامل مع أزمات غزة وسوريا وليبيا
محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك
ما الفرق بين سجدة وصلاة الشكر ؟ .. دار الإفتاء توضح
بالصور

شيفروليه تطيح بـ تسلا ولوسيد وتدخل موسوعة جينيس

عزة عاطف

نجحت شيفروليه في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لموسوعة جينيس بعدما قطعت شاحنتها سيلفرادو EV Max Range Work موديل 2026 مسافة 1,059.2 ميلًا (1,704.6 كيلومترات) بشحنة واحدة، متجاوزة الرقم الذي حققته سيارة لوسيد إير جراند تورينج قبل أقل من شهر والبالغ 748.8 ميلًا (1,205 كيلومترات). 

مواصفات شاحنة شيفروليه سيلفرادو

ورغم أن وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) تقدّر مدى هذه الشاحنة بـ 493 ميلًا (793 كم)، فإن الفريق اعتمد إستراتيجية قيادة بطيئة بسرعة ثابتة تتراوح بين 20 و25 ميلًا في الساعة، مع إزالة الإطار الاحتياطي وتحسين محاذاة العجلات وإطفاء نظام التكييف لتقليل استهلاك الطاقة.

قادت فرق العمل الشاحنة على الطرق العامة في نوبات متعاقبة مدة كل منها ساعة، في ظروف بعيدة عن القيادة الواقعية اليومية. 

ورغم أن الرقم مبهر من الناحية الهندسية، فإنه يفتقر إلى الطابع العملي مقارنة برحلة لوسيد التي عبرت ممرات جبال الألب والطرق السريعة في مسار متنوع وواقعي.

شيفروليه إكوينوكس EV تحقق طفرة في المبيعات

على صعيد آخر، أعلنت جنرال موتورز عن مبيعات قياسية جديدة لسياراتها الكهربائية في يوليو، حيث باعت أكثر من 19,000 سيارة كهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية، بزيادة 115% عن العام الماضي. 

واستحوذت إكوينوكس EV على ما يقرب من نصف هذه المبيعات، إذ تم تسليم أكثر من 8,500 وحدة منها، لتسجل أفضل أداء شهري لسيارة كهربائية غير تابعة لتسلا في السوق الأمريكي. ويرجع هذا الارتفاع في الطلب جزئيًا إلى قرب انتهاء برنامج الإعفاء الضريبي الفيدرالي للمستهلكين، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ المبيعات في يوليو المقبل.

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

بنافذة خلفية .. شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور

شاهد سيارة نيسان ألتيما توين بمظهرها الجديد لعام 2026

برفقة زوجها.. مي كساب تستعرض رشاقتها على الشاطئ

