شيفروليه تطيح بـ تسلا ولوسيد وتدخل موسوعة جينيس

نجحت شيفروليه في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لموسوعة جينيس بعدما قطعت شاحنتها سيلفرادو EV Max Range Work موديل 2026 مسافة 1,059.2 ميلًا (1,704.6 كيلومترات) بشحنة واحدة، متجاوزة الرقم الذي حققته سيارة لوسيد إير جراند تورينج قبل أقل من شهر والبالغ 748.8 ميلًا (1,205 كيلومترات).

مواصفات شاحنة شيفروليه سيلفرادو

ورغم أن وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) تقدّر مدى هذه الشاحنة بـ 493 ميلًا (793 كم)، فإن الفريق اعتمد إستراتيجية قيادة بطيئة بسرعة ثابتة تتراوح بين 20 و25 ميلًا في الساعة، مع إزالة الإطار الاحتياطي وتحسين محاذاة العجلات وإطفاء نظام التكييف لتقليل استهلاك الطاقة.

قادت فرق العمل الشاحنة على الطرق العامة في نوبات متعاقبة مدة كل منها ساعة، في ظروف بعيدة عن القيادة الواقعية اليومية.

ورغم أن الرقم مبهر من الناحية الهندسية، فإنه يفتقر إلى الطابع العملي مقارنة برحلة لوسيد التي عبرت ممرات جبال الألب والطرق السريعة في مسار متنوع وواقعي.

شيفروليه إكوينوكس EV تحقق طفرة في المبيعات

على صعيد آخر، أعلنت جنرال موتورز عن مبيعات قياسية جديدة لسياراتها الكهربائية في يوليو، حيث باعت أكثر من 19,000 سيارة كهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية، بزيادة 115% عن العام الماضي.

واستحوذت إكوينوكس EV على ما يقرب من نصف هذه المبيعات، إذ تم تسليم أكثر من 8,500 وحدة منها، لتسجل أفضل أداء شهري لسيارة كهربائية غير تابعة لتسلا في السوق الأمريكي. ويرجع هذا الارتفاع في الطلب جزئيًا إلى قرب انتهاء برنامج الإعفاء الضريبي الفيدرالي للمستهلكين، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ المبيعات في يوليو المقبل.