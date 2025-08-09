البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تحركت أسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق، ولكنها مازالت تشهد انخفاضا ملحوظا مما يكون فرصة للمستهلك ، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة إلي 58 جنيهًا بعدما كان يسجل 75 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.



يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في مصر، بالمزارع والأسواق.



أسعار الدواجن اليوم



وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 58 جنيها بعدما وصل إلى 66 جنيها أى انخفضت حوالى 8 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 52 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.



الفراخ الحمراء

وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 102 جنيه بعدما كان سعرها 108 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.





بينما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة لتصل إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.



سعر كيلو البانيه



كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من200 لـ 170 جنيهًا في بعض المحلات ،أى انخفضت حوالى 30 جنيها.

سعر الأوراك من 70 إلي 85 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم الجمعة

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.

أسباب هبوط الأعلاف

وفى هذا الصدد ، ذكر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان السبب الرئيسي في هبوط أسعار الدواجن والبيض هو انخفاض أسعار الأعلاف بسبب الحملات الفجائية وتكثيف حملات التفتيش على مخازن الأعلاف مما ترتب عليها زيادة في كميات المعروض بالأسواق بأسعار منخفضة. .

وقال " فاروق" خلال تصريحات له، إن زيادة المعروض من الأعلاف أسفرت عن انخفاضها حوالى 2000 جنيهًا بالطن ومن المعروف أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الدواجن .

وأشار "وزير الزراعة " إلي أن الوزارة حريصة على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن المفروض بين المستهلك والمربي.

