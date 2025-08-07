قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل منتخب مصر للناشئين لمواجهة البحرين في بطولة العالم لكرة اليد
القصة الكاملة لاستقالة 8 أطباء بطنطا وعميد الكلية: تفاوضنا معهم لإنجاح المنظومة الطبية
باريس سان جيرمان يتصدر قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025.. حضور كاسح في السباق الفردي الأكبر
الحكومة حسمت الأمر.. 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم عقب تطبيق القانون
شلل في تل أبيب.. الحريديم ضد التجنيد وعائلات الأسرى ترفض توسعة الحرب
رفض مصري قاطع .. تسريبات: 4.7 مليار دولار مقابل تهجير ربع مليون فلسطيني
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر الدواجن والبيض
سعر الدواجن والبيض
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الطيور والبيض اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، وسط توازن نسبي بين العرض والطلب، وتحسّن في حركة التوريد بالمزارع.

أسعار الدواجن والطيور اليوم:

الدواجن البيضاء:

في المزرعة: 66 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 71 و75 جنيهًا للكيلو

أسعار الدواجن اليوم


 

الدواجن الساسو:

في المزرعة: 72 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 77 و80 جنيهًا للكيلو


الدواجن البلدي:

في المزرعة: 80 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: حوالي 85 جنيهًا للكيلو


أمهات بيضاء:

في المزرعة: 49 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 55 و60 جنيهًا للكيلو

كيلو صدور الدجاج: 135 جنيهًا.
* كيلو شاورما الفراخ: 165 جنيهًا.
* كيلو الكبدة الصافي: 120 جنيهًا.
* كيلو الدبابيس: 100 جنيه.
* الكبد والقوانص: 100 جنيه للكيلو.
* الأوراك: بين 85 و100 جنيه.
* الأجنحة: بين 60 و65 جنيهًا.

البط البلدي:

في المزرعة: 75 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: نحو 90 جنيهًا للكيلو

تموين الإسكندرية تضبط 2600 كيلو جراما من نتر الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي


البط المسكوفي:

في المزرعة: 85 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: يصل إلى 100 جنيه للكيلو


البط المولر:

في المزرعة: 78 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: نحو 95 جنيهًا للكيلو

أسعار الدواجن والبيض


الرومي الأبيض:

في المزرعة: 85 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: نحو 100 جنيه للكيلو


الرومي البلدي:

في المزرعة: 90 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: حوالي 110 جنيهات للكيلو


الحمام (زوج):

في المزرعة: 90 جنيهًا

للمستهلك: بين 100 و110 جنيهات


السمان (الزوج):

في المزرعة: 20 جنيهًا

للمستهلك: بين 25 و30 جنيهًا

أسعار البيض اليوم:

بيض أبيض:

في المزرعة: 104 جنيهات للطبق

للمستهلك: بين 110 و115 جنيهًا


بيض أحمر:

في المزرعة: 110 جنيهات للطبق

للمستهلك: بين 116 و120 جنيهًا

الدواجن والبيض


بيض بلدي:

في المزرعة: 115 جنيهًا للطبق

للمستهلك: بين 120 و125 جنيهًا

وهناك توقعات  أن تستمر حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة ما لم تحدث تغيرات مفاجئة في تكلفة الأعلاف أو الطقس أو معدلات العرض في الأسواق.

أسعار الطيور والبيض سعر الدواجن اليوم سعر الدواحن البلدي سعر الدواجن والبيض سعر الدواجنم الساسو مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

عداد الكهرباء القديم

في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

ترشيحاتنا

ترامب

أكسيوس: ترامب لا يعارض خطة نتنياهو لاحتلال غزة بالكامل

جانب من اللقاء

بن زايد : حجم التبادل التجاري بين الإمارات وروسيا بلغ 11 مليار دولار

ترامب

ترامب يوجه بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق

بالصور

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد