استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

شهدت أسعار الطيور والبيض اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، وسط توازن نسبي بين العرض والطلب، وتحسّن في حركة التوريد بالمزارع.

أسعار الدواجن والطيور اليوم:

الدواجن البيضاء:

في المزرعة: 66 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 71 و75 جنيهًا للكيلو





الدواجن الساسو:

في المزرعة: 72 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 77 و80 جنيهًا للكيلو



الدواجن البلدي:

في المزرعة: 80 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: حوالي 85 جنيهًا للكيلو



أمهات بيضاء:

في المزرعة: 49 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 55 و60 جنيهًا للكيلو

كيلو صدور الدجاج: 135 جنيهًا.

* كيلو شاورما الفراخ: 165 جنيهًا.

* كيلو الكبدة الصافي: 120 جنيهًا.

* كيلو الدبابيس: 100 جنيه.

* الكبد والقوانص: 100 جنيه للكيلو.

* الأوراك: بين 85 و100 جنيه.

* الأجنحة: بين 60 و65 جنيهًا.

البط البلدي:

في المزرعة: 75 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: نحو 90 جنيهًا للكيلو



البط المسكوفي:

في المزرعة: 85 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: يصل إلى 100 جنيه للكيلو



البط المولر:

في المزرعة: 78 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: نحو 95 جنيهًا للكيلو



الرومي الأبيض:

في المزرعة: 85 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: نحو 100 جنيه للكيلو



الرومي البلدي:

في المزرعة: 90 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: حوالي 110 جنيهات للكيلو



الحمام (زوج):

في المزرعة: 90 جنيهًا

للمستهلك: بين 100 و110 جنيهات



السمان (الزوج):

في المزرعة: 20 جنيهًا

للمستهلك: بين 25 و30 جنيهًا

أسعار البيض اليوم:

بيض أبيض:

في المزرعة: 104 جنيهات للطبق

للمستهلك: بين 110 و115 جنيهًا



بيض أحمر:

في المزرعة: 110 جنيهات للطبق

للمستهلك: بين 116 و120 جنيهًا



بيض بلدي:

في المزرعة: 115 جنيهًا للطبق

للمستهلك: بين 120 و125 جنيهًا

وهناك توقعات أن تستمر حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة ما لم تحدث تغيرات مفاجئة في تكلفة الأعلاف أو الطقس أو معدلات العرض في الأسواق.