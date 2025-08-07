قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«فقاسة البيض»| مشروع مُربح من غرفة منزلك ويُزيد الثروة الداجنة.. السر في هذا الجهاز |شاهد

ايمن محمد

نصح رجل الأعمال والمستثمر محمد الغنام، بمدينة دهب، الشباب وربات البيوت الذين يرغبون في تنفيذ مشروع صغير وغير مكلف، بشراء جهاز "تفريخ البيض" وتربية الدواجن في المنازل، مشيرًا إلى أن هذا الجهاز يتيح تفريخ البيض دون الحاجة إلى أمهات الدواجن، ويشمل جميع أنواع الطيور.

وقد رصدت كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري الجهاز، والذي يعمل على تفريخ البيض بدرجات حرارة متفاوتة حسب نوعه.

وقال رجل الأعمال محمد الغنام إن هذا الجهاز يُعد مشروعًا صغيرًا وغير مكلف، ويمكن أن يكون مصدر دخل مناسبًا للشباب وربات البيوت، كما يُسهم في زيادة الثروة الداجنة. 

 وأضاف أنه استخدم الجهاز بالفعل لإنتاج الطيور والدواجن، موضحًا أن سعره مناسب للجميع.

ويُعتبر جهاز تفريخ البيض، أو "الفقاسة"، أداة تُستخدم لتوفير الظروف البيئية المناسبة لتفريخ البيض دون الحاجة للدجاجة الأم، ويُستخدم بكثرة في مزارع الدواجن لتكاثر الطيور مثل: الدجاج، البط، السمان، وغيرها.

ويُصنع الجهاز غالبًا من البلاستيك، أو المعدن، أو المواد المعزولة، ويحتوي على:

سخان (Heating Element): لتوفير درجة الحرارة المطلوبة.

منظم حرارة (Thermostat): للتحكم بدقة في درجة الحرارة.

مروحة: لتوزيع الحرارة والرطوبة بالتساوي داخل الجهاز (في النوع الأوتوماتيكي).

مقياس رطوبة وحرارة (Hygrometer & Thermometer).

حاضنة أو صينية تقليب البيض: لتقليب البيض تلقائيًا أو يدويًا.

خزان ماء أو مرطب: للحفاظ على نسبة الرطوبة المناسبة.

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

