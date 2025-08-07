استقرار أسعار الدواجن والبيض في أسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم، الخميس، استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال من المواطنين، خاصة مع بدء إجازة نهاية العام.

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم الخميس

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 68 و75 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 80 و85 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البلدي نحو 115 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

أما أسعار البيض، فسجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا، والحمراء 140 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 160 جنيهًا، مع توافر الكميات في مختلف الأسواق ومنافذ البيع.

وتعد محافظة الوادي الجديد واحدة من المحافظات الريفية ذات الطابع الزراعي المتنامي، وقد أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بتنمية قطاع الإنتاج الحيواني والداجني فيها، لما له من أثر مباشر في تحسين الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على المحافظات الأخرى.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت المحافظة توسعًا ملحوظًا في مشروعات مزارع الدواجن، التي أصبحت أحد الأعمدة الأساسية في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء والبيض.

وتوفر البيئة الجغرافية والمناخية في الوادي الجديد ظروفًا مواتية لتربية الدواجن في بيئة صحية خالية من مسببات التلوث، ما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج وسلامته الصحية.

كما ساهم دعم الدولة لمشروعات الثروة الداجنة من خلال المبادرات التمويلية وتقديم الأعلاف والخدمات البيطرية، في زيادة الطاقة الإنتاجية للمزارع المحلية.

وتعتمد السوق المحلية بشكل كبير على إنتاج هذه المزارع، بالإضافة إلى الكميات الواردة من المحافظات المجاورة لسد الفجوات الموسمية، خاصة في أوقات الذروة مثل الأعياد والإجازات الرسمية.