أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في مصر، بالمزارع والأسواق.



أسعار الدواجن اليوم



وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بعدما وصل إلى 66 جنيها أى انخفضت حوالى 6 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 56 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.



واستقرت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 108 جنيهات بعدما كان سعرها 105 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.



بينما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة لتصل إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 100 إلى 85 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم الخميس

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.

أسباب هبوط الأعلاف

وفى هذا الصدد ، ذكر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان السبب الرئيسي في هبوط أسعار الدواجن والبيض هو انخفاض أسعار الأعلاف بسبب الحملات الفجائية وتكثيف حملات التفتيش على مخازن الأعلاف مما ترتب عليها زيادة في كميات المعروض بالأسواق بأسعار منخفضة. .