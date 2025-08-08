أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

ننشر أسعار البيض والدواجن البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 وسط استقرار ملحوظ في الأسواق المحلية، وتوازن نسبي بين العرض والطلب، وتحسّن في حركة التوريد بالمزارع.
أسعار البيض اليوم:
بيض أبيض:
في المزرعة: 104 جنيهات للطبق
للمستهلك: بين 110 و115 جنيهًا
بيض أحمر:
في المزرعة: 110 جنيهات للطبق
للمستهلك: بين 116 و120 جنيهًا
بيض بلدي:
في المزرعة: 115 جنيهًا للطبق
للمستهلك: بين 120 و125 جنيهًا
أسعار الدواجن والطيور اليوم:
في المزرعة: 66 جنيهًا للكيلو
للمستهلك: بين 71 و75 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو:
في المزرعة: 72 جنيهًا للكيلو
للمستهلك: بين 77 و80 جنيهًا للكيلو
الدواجن البلدي:
في المزرعة: 80 جنيهًا للكيلو
للمستهلك: حوالي 85 جنيهًا للكيلو
أمهات بيضاء:
في المزرعة: 49 جنيهًا للكيلو
للمستهلك: بين 55 و60 جنيهًا للكيلو
كيلو صدور الدجاج: 135 جنيهًا.
* كيلو شاورما الفراخ: 165 جنيهًا.
* كيلو الكبدة الصافي: 120 جنيهًا.
* كيلو الدبابيس: 100 جنيه.
* الكبد والقوانص: 100 جنيه للكيلو.
* الأوراك: بين 85 و100 جنيه.
* الأجنحة: بين 60 و65 جنيهًا.
البط البلدي:
في المزرعة: 75 جنيهًا للكيلو
للمستهلك: نحو 90 جنيهًا للكيلو
البط المسكوفي:
في المزرعة: 85 جنيهًا للكيلو
للمستهلك: يصل إلى 100 جنيه للكيلو
البط المولر:
في المزرعة: 78 جنيهًا للكيلو
للمستهلك: نحو 95 جنيهًا للكيلو
الرومي الأبيض:
في المزرعة: 85 جنيهًا للكيلو
للمستهلك: نحو 100 جنيه للكيلو
الرومي البلدي:
في المزرعة: 90 جنيهًا للكيلو
للمستهلك: حوالي 110 جنيهات للكيلو
الحمام (زوج):
في المزرعة: 90 جنيهًا
للمستهلك: بين 100 و110 جنيهات
السمان (الزوج):
في المزرعة: 20 جنيهًا
للمستهلك: بين 25 و30 جنيهًا
وهناك توقعات أن تستمر حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة ما لم تحدث تغيرات مفاجئة في تكلفة الأعلاف أو الطقس أو معدلات العرض في الأسواق.