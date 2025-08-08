قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاجر قطع غيار سيارات .. معلومات لا تعرفها عن سيد صادق وأبرز أعماله
بروتوكول تعاون بين النقل والأوقاف لتعزيز الوعي في استخدام الطرق والمواصلات
بريطانيا تدعو دولة الاحتلال لإعادة النظر في قرار السيطرة على غزة بالكامل
بقوة 5.2 ريختر .. زلزال عنيف يضرب روسيا
عواصف مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بشأن حالة الطقس
بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
دعاء يوم الجمعة مكتوب وقصير.. يزيل الهم ويكشف البلوى
تصل لـ46 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تستمر لأسبوع
سمكة مشوية من السماء تحدث ضجة عالمية.. أغرب حريق في كندا| ما القصة؟
انطلاق بطولة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم الجمعة 8-8-2025 والقنوات الناقلة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.. تفاصيل
أستراليا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.. ويجب وقف القتال في غزة
اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
محمد يحي

ننشر أسعار البيض والدواجن البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 وسط استقرار ملحوظ في الأسواق المحلية، وتوازن نسبي بين العرض والطلب، وتحسّن في حركة التوريد بالمزارع.

أسعار البيض اليوم:

بيض أبيض:

في المزرعة: 104 جنيهات للطبق

للمستهلك: بين 110 و115 جنيهًا


بيض أحمر:

في المزرعة: 110 جنيهات للطبق

للمستهلك: بين 116 و120 جنيهًا
بيض بلدي:

في المزرعة: 115 جنيهًا للطبق

للمستهلك: بين 120 و125 جنيهًا

أسعار الدواجن والطيور اليوم:

في المزرعة: 66 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 71 و75 جنيهًا للكيلو

أسعار الدواجن اليوم


 

الدواجن الساسو:

في المزرعة: 72 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 77 و80 جنيهًا للكيلو


الدواجن البلدي:

في المزرعة: 80 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: حوالي 85 جنيهًا للكيلو


أمهات بيضاء:

في المزرعة: 49 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 55 و60 جنيهًا للكيلو

كيلو صدور الدجاج: 135 جنيهًا.
* كيلو شاورما الفراخ: 165 جنيهًا.
* كيلو الكبدة الصافي: 120 جنيهًا.
* كيلو الدبابيس: 100 جنيه.
* الكبد والقوانص: 100 جنيه للكيلو.
* الأوراك: بين 85 و100 جنيه.
* الأجنحة: بين 60 و65 جنيهًا.

البط البلدي:

في المزرعة: 75 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: نحو 90 جنيهًا للكيلو

تموين الإسكندرية تضبط 2600 كيلو جراما من نتر الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي


البط المسكوفي:

في المزرعة: 85 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: يصل إلى 100 جنيه للكيلو


البط المولر:

في المزرعة: 78 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: نحو 95 جنيهًا للكيلو

أسعار الدواجن والبيض


الرومي الأبيض:

في المزرعة: 85 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: نحو 100 جنيه للكيلو


الرومي البلدي:

في المزرعة: 90 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: حوالي 110 جنيهات للكيلو


الحمام (زوج):

في المزرعة: 90 جنيهًا

للمستهلك: بين 100 و110 جنيهات


السمان (الزوج):

في المزرعة: 20 جنيهًا

للمستهلك: بين 25 و30 جنيهًا

الدواجن والبيض

وهناك توقعات  أن تستمر حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة ما لم تحدث تغيرات مفاجئة في تكلفة الأعلاف أو الطقس أو معدلات العرض في الأسواق.

أسعار الطيور والبيض أسعار الدواجن والطيور اليوم الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

