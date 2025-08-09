قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم تحدث من قبل .. بوتين أول رئيس روسي يزور ألاسكا.. ما السبب؟
أمطار رعدية وسيول وبرد ورياح وأتربة ..تعرف علي طقس السعودية اليوم
أمريكا تخطط لاستخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات المكسيكية
خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا
65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال
الأحد .. مجلس الأمن يبحث الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية
سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟
حتى نهاية الشهر.. كلنا واحد توفر السلع للناس بأسعار مخفضة
عمر عوض الله: إسرائيل تنفذ مشروعاً استعمارياً يمتد إلى كامل أراضي فلسطين
تحرك جديد من الإسماعيلي للحفاظ على نجم الفريق .. تفاصيل مهمة
أولوية للنفقة.. ضوابط خصومات المرتبات في القطاع الخاص 2025
غنى لـ عمرو دياب ودعا لـ أنغام.. لقطات من حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

سنة النبي في صلاة الفجر
سنة النبي في صلاة الفجر
أحمد سعيد

سنة النبي في صلاة الفجر يبحث كثيرون عن السور التي كان يقرأها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الفاتحة في صلاة الفجر، وذلك رغبة في التعرف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بها، ويمكن للمصلي قراءة ما تيسر من القرآن ولكن ورد في أحاديث النبي بعض السور التي كان يواظب على قراءتها في الفجر بعد الفاتحة وفي السطور التالية نتعرف على هذه السور..

ما هي السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

سنة النبي في صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم هي أفضل ما يهتدي به المسلم في حياته، وفي الضوء التعريف على سنة النبي نذكر السور التي كان يقرأها النبي في صلاة الفجر بعد الفاتحة وهي سورتي الكافرون والإخلاص.

وذكر الإمام النووي في كتابه الأذكار أن السُّنَّة في صلاة الصبح والظهر قراءة طوال المفصل وهي أواخر السور من سورة "ق أو الحُجرات إلى سورة عمَّ".

وفي ركعتي سنة الفجر يُستحب قراءة آية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا "البقرة: 136"، في الأولى، وآية: "قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء" إلى آخرها (آل عمران: 64) في الثانية، أو قراءة سورتي الكافرون والإخلاص.

فضل صلاة الفجر في وقتها

1. تجلب الرزق الواسع يقول عليه الصلاة والسلام: «اللهم بارِكْ لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سَرِيَّةً أو جيشًا بعثهم أولَ النهارِ، قال : وكان صخرٌ تاجرًا فكان يبعثُ في تجارتِه أولَ النهارِ فأثْرَى وكثُرَ مالُه».

2. تطرح البركة في الرزق.

3. طيب النفس وصفائها.

4. حصد الحسنات صلاة الفجر في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم كما أنها من أسباب تحصيل الأجر الجزيل العظيم.

5. الحفظ في ذمّة الله، فهو ضمان الله -سبحانه وتعالى- وأمانه وعهده، وليس لأحدٍ أن يتعرّض للمصلّي بسوء.

6. شهادة الملائكة له وتشريف من الملائكة برفع أسماء من صلّى الفجر لله عز وجل.

7. دعاء الملائكة واستغفارها لمن يصلي الفجر.

8. أجر قيام الليل فصلاة الفجر تعدل قيام ليلة كاملة.

9. دخول الجنة لمن يصلّي الفجر، يقول عليه الصلاة والسلام: (مَن صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ).

10. أجر حجة وعمرة .

11. صلاة الفجر تجعل الإنسان فى ذمه لله طوال اليوم.

12. رؤية الله سبحانه وتعالى فصلاة الفجر لها في الإسلام مكانةٌ عظيمةٌ؛ فهي من أهمّ الصلوات المكتوبة وأقربها إلى رب العزة تبارك وتعالى، فـ صلاة الفجر تُظهر قُرب المسلم من خالقه؛ حين يقوم وينهضُ من نومه في وقت الفجر «وهو وقت يكون الناس فيه نيامًا»، فيقوم ويتوضّأ ويَخرج في هذا الوقت في ظُلمةِ الليل متجاوزًا برد الشتاء وحر الصيف؛ ليُطيع الله تعالى، وليقوم بما أمره به ربُّ العزة تبارك وتعالى من صلاة الفجر .

13. هي خير من الدنيا وما فيها إذا التزم المسلم بها؛ وذلك لِعِظَم فضلها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى، فقد وَرَدَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ركعَتا الفَجْرِ خَيرٌ مِنَ الدُنيا وما فيْها ».

14. صلاة الفجر في جماعة أنها النّور التّام للعبد المسلم المؤمن يوم القيامة، وهذا الفضل والأجر لمن يشهد صلاة الفجر مع الجماعة، فقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «بشّرِ المَشائيْنَ فيْ الظُلمِ إلى المَسَاجدِ بالنُور التّامِ يومَ القيْامَة».

15. صلاة الفجر تجعل المسلم بحماية الله ورعايته، فقد رُوِيَ عن النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- أنه قال: «مَنْ صَلّى الصُبحَ فَهوَ فيْ ذِمَة الله».

16. صلاة الفجر من أسباب النّجاة من النّار.

17. فيها البشارة بدخول الجنّة؛ فقد ورد عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنه قال:«مَن صلَّى البردَينِ دخَل الجنةَ»، متفق عليه، والمقصود بالبردين هنا هما صلاتي الصّبح والعصر، وقد ثبت الترغيب في أن يؤدّي المسلم صلاة الصّبح في جماعة.

18. أنها ضمانُ للمسلم -بالتزامه بـ صلاة الفجر - بقاءه في صفّ الإيمان والأمن من النفاق.

19. تقي من عذاب الله وغضبه وعقابه.

سنة النبي في صلاة الفجر صلاة الفجر الفجر صلاة سنة النبي النبي الصلاة السور التي كان يقرأها النبي في صلاة الفجر الفاتحة السور التي كان يقرأها النبي في صلاة الفجر بعد الفاتحة فضل صلاة الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

تنسيق الدبلومات 2025

تجارة 93.8% وهندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

تنسيق الجامعات 2025

10 كليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 مطلوب خريجيها بسوق العمل

سيارات المعاقين

مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

تنسيق الجامعات 2025

أماكن شاغرة لخدمة اجتماعية وفني صحي وتربية بتنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

أنقذوا يونس.. طفل يحاول النجاة من مصير شقيقيه بمرض ضمور العضلات

أنقذوا يونس.. طفل يحاول النجاة من مصير شقيقيه بمرض ضمور العضلات

.هيثم صفوت حمزة عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لمدة ثلاث سنوات

قرار جمهوري بتعيين د.هيثم حمزة عميدًا لكلية الحاسبات بجامعة القاهرة

معهد النقل

فرص تدريب وعمل دولية.. بدء قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بـ وردان

بالصور

غنى لـ عمرو دياب ودعا لـ أنغام.. لقطات من حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025..إستفد من طاقتك الإبداعية اليوم

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. الثبات في مكانك يمنحك منظورًا أوسع

برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. لا تستخف بالمشاعر العميقة

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

فيديو

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

حفل زفاف الدكتورة يومي

فرح عالمي في ايطاليا ...الدكتورة يومي تدخل القفص الذهبي

حقيقة تعاطي خالد الرسام المخدرات

حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد