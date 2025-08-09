ضحايا البطون الخاوية.. جيش الاحتلال يستهدف غزة بالمدفعية والزوارق الحربية

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدة مناطق في قطاع غزة، بسلاح المدفعية والزوارق البحرية، إلى جانب إطلاق النار على طالبي المساعدات في جنوب ووسط القطاع ما أسفر عن استشهاد وإصابة 17 فلسطينيا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن مصادر طبية،أن 9 فلسطينيين استشهدوا بينهم 8 من طالبي المساعدات جنوب ووسط قطاع غزة.

وأضافت وكالة "وفا" أن 6 فلسطينيين استُشهدوا بينهم طفل، وأصيب 8 آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وأوضحت أنه في جنوب قطاع غزة، استُشهدت امرأة بقصف الاحتلال شقة سكنية قرب المحكمة الشرعية غرب مدينة خان يونس.

وقالت المصادر، إن فلسطينيين اثنين أحدهما امرأة استُشهدا جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على طالبي المساعدات في محيط مركز التوزيع الأميركي في شارع الطينة جنوب خان يونس.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها تجاه ساحل منطقة "تلة النويري" غرب المحافظة الوسطى لقطاع غزة كما أطلقت مدفعية الاحتلال عددا من القذائف تجاه محيط "سجن أصداء" شمال غرب مدينة خان يونس.