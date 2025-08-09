قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر يكشف سر اختفاء الرقم 25 من الزمالك بعد رحيل زيزو
أرقام رسمية عن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025
إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب طنطا يثير موجة غضب
ضحايا البطون الخاوية.. جيش الاحتلال يستهدف غزة بالمدفعية والزوارق الحربية
وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة لدعم موقف مصر الإنساني تجاه غزة | شاهد
جامعة القاهرة تكشف ملابسات وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
النفسية في السما.. خالد الغندور يكشف سبب احتفال جمهور الزمالك
النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو وسط توترات جيوسياسية وتجارية
مصر وتركيا تؤكدان رفضهما لقرار إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة
الجيش السوداني: متمردو الدعم السريع أعدموا 12 شخصا داخل مستشفى النهود
وظائف شاغرة من وزارة الشباب في شركات و بنك saib لجميع المؤهلات والتخصصات
إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير بنيويورك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر وتركيا تؤكدان رفضهما لقرار إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير التركي نقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرئيس، الذي ثمّن هذه اللفتة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشار الرئيس في هذا الصدد إلى التطور النوعي في العلاقات المصرية التركية، لا سيما بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير ٢٠٢٤ لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيدًا متبادلًا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ ١٥ مليار دولار، وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس إلى أنقرة في سبتمبر ٢٠٢٤، كما تم التأكيد على أهمية توسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر.

واشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على رفض إعادة الاحتلال العسكري للقطاع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، حيث استعرض الرئيس رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في تلك الدول الشقيقة، وجهودها في هذا الإطار. وتم التأكيد على أهمية احترام سيادة تلك الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها.

الرئيس السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

شيكو بانزا

مدرب الزمالك يعلق على غضب بانزا بعد استبداله

أحمد عبدالعزيز

رفض مصافحته.. أحمد عبد العزيز: أقول للشاب أنت ابني وحقك عليا

ترشيحاتنا

سوريا

توغل رتل إسرائيلي داخل الأراضي السورية في اختراق متكرر

الهند وباكستان

قائد القوات الجوية الهندية: أسقطنا 6 طائرات عسكرية باكستانية في حرب مايو

قوات سوريا الديمقراطية

مسئول سوري: الحكومة لن تشارك في اجتماعات باريس مع قوات "قسد"

بالصور

انقلاب سيارة زيت طعام على طريق الزنكلون بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

ملابس صيفية .. رنا رئيس تثير الجدل بظهورها الأخير

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل

ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية

بصمة في الدم تكشف الخطر الصامت.. الشاشات تهدد قلوب المراهقين

خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية

فيديو

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد