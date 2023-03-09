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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاقة حركة حماس بجماعة الإخوان الإرهابية.. اللواء حسن عبد الرحمن يكشف التفاصيل

حركة حماس
حركة حماس

أكد اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق،  أن هروب قيادات التطرف من السجون في 2011 أدى لتفاقم لخطر، مشيرا إلى أن ذلك ساعد على وجود  زيادة العمليات الإرهابية.

وقال حسن عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أن  جماعة الإخوان كانت تعتبر حركة حماس جناحها العسكري 
 وتابع  مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن حماس اعترفت انها فصيل إخواني، مؤكدا أن الجماعات المتطرفة نشأت من الجماعة الإرهابية، وخرجت من عباءة الإخوان المسلمين
 

 خلقوا تنظيمات ارهابية تدين لهم بالولاء.

وأشار حسن عبد الرحمن إلى الاخوان خلقوا تنظيمات ارهابية تدين لهم بالولاء.

 

حركة حماس جماعة الإخوان الجماعات المتطرفة الجماعة الارهابية العمليات الإرهابية

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