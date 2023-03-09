حسن عبد الرحمن : الإخوان نشأت بدعم من المخابرات البريطانية .. فيديو

أكد اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، أن الإخوان كانوا يعتمدون على تدين الشعب المصري، مشيرا إلى أن الشعب المصري كشف حقيقة جماعة الاخوان الارهابية.

وقال حسن عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، رصدنا اجتماعات بين جماعة الإخوان الإرهابية، والحرس الثوري الايراني.



ثورة 30 يونيو عرقلت مخطط الشرق الأوسط

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن جماعة الاخوان نشأت بدعم من المخابرات البريطانية، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو عرقلت مخطط الشرق الأوسط الكبير.



