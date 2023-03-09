وزير التنمية المحلية: نستهدف إعداد كوادر شبابية مؤهلة للعمل في المحليات.. افتتاح جناح "أيادي مصر" بمعرض القاهرة الدولي

_وزيرا التنمية المحلية والبيئة يفتتحان جناح "أيادي مصر" بمعرض القاهرة الدولي بمدينة نصر



_هشام آمنة : نستهدف إعداد كوادر شبابية مؤهلة للعمل في المحليات



_وزارة التنمية المحلية:تخريج 90 متدرباً بمركز سقارة للتدريب

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات الأسبوع الـ30 بالخطة التدريبية للعام الحالى 2023/2022 ، وتخريج 90 متدرباً اجتازوا 3 دورات تدريبية هى دورة التخطيط العمراني والهوية المصرية وروح المعاصرة ، ودورة رفع مهارات العاملين بإدارات الموارد البشرية بشأن القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالمعاشات وقانون الضريبة على الدخل، إضافة إلى دورة إعداد السيناريوهات واستشراف المستقبل، فيما احتفل مركز سقارة أمس بختام فعاليات دورة التخطيط البرامجى وبرامج التنمية المحلية المطورة والتى استفاد منها 30 متدربا.

يأتي ذلك استجابة لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، وتنفيذاً لاستراتيجية رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية خاصة للصف الثاني من العاملين بالمحليات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن خطة عمل الوزارة تستهدف إعداد كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة، مشيراً الى الأهمية الكبيرة للتدريب في العصر الذي نعيشه خاصة وأن التطوير التكنولوجى والعملى أصبح سريعاً لدرجة تجعلنا في حاجة مستمرة لتعلم مهارات وعلوم جديدة، لتمكين العنصر البشري وتطوير أدائه وتنمية مهاراته وسلوكياته لأداء وظيفته بصورة أفضل بإعتباره أحد أهم ركائز التنمية وعوامل النجاح التي ترتكز اليها الدولة .

وأشار اللواء هشام آمنة أن مركز سقارة للتنمية المحلية يعد مركز إعداد القيادات المحلية ومحافظي مصر القادمين بما يمتلكه من إمكانيات وأدوات ومحاضرين ومشرفين ومسئولين من الطراز الفريد المميز الفريد المميز خاصة مع تأهيل المركز ليطبق أحدث النظم في التدريب في مختلف المجالات لافتا إلى أن هدف التدريب هو التغيير للأفضل ورفع مستوى الوعى لدى المتدربين بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياه لديهم.

فيما افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، جناح منصة " أيادي مصر" التابعة لوزارة التنمية المحلية والمقام بمعرض القاهرة الدولي في دورته الـ (٥٦) بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من ٩ حتى ١٨ مارس 2023 .

ويتضمن جناح منصة " أيادي مصر" عددا من الأجنحة لكل محافظات الجمهورية (٢٧ محافظة) بشكل مجاني لعرض المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات بما يساهم في زيادة فرص التسويق لصغار المنتجين من المحافظات.

وشارك في الافتتاح كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس ومحمد موسي نائب محافظ المنوفية وعدد من السفراء بينهم سفير أرمينيا وميّ عسل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن حدث اليوم يمثل حلقة من حلقات مسيرة إحياء التراث المتمثلة في إقامة معارض الحرف اليدوية جنباً إلى جنب مع حاضنات الأعمال التي تنفذها الدولة لتشجيع الحرف اليدوية وتطويرها خاصة مع النهضة الحديثة المتحققة حالياً في مختلف المجالات في عهد الجمهورية الجديدة، وفي ضوء رؤية مصر 2030 التى يتم تنفيذها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية وضعت نصب عينها ضرورة إحياء الصناعات اليدوية والحرفية المحلية التي تميز فيها المصريون، وإحداث نهضة لإحياء التراث بأدوات عصرية حديثة وأذواق تناسب الاستخدامات الحالية، وهو ما أضفى أهمية خاصة على دور منصة "أيادي مصر للحرف والتراث اليدوي" التى أقامتها وزارة التنمية المحلية ودورها في الترويج لهذه الحرف.

وأكد محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة تسعى لتقديم الدعم اللازم من خلال التمويل والتدريب وإقامة المعارض على أسس حديثة، لدعم الصناعات الحرفية واليدوية من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة لدعم مشروعات تمويل الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة من خلال برنامج "مشروعك" والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى توفير فرص متعددة للتدريب والتأهيل بهدف تحسين جودة المنتج من خلال مبادرات الدولة المتنوعة في هذا المجال لتشجيع وتنمية الحرف اليدوية وتعظيم الخبرات البشرية الكبيرة التي تتمتع بها مصر وذلك من خلال خبراء ومتخصصين.