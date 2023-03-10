سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 10 - 3 - 2023

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10 - 3 - 2023 يهتم بها عدد كبير جدا من المواطنين والمستثمرين ، وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.
سعر الذهب اليوم في مصر
ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الجمعة 10-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لاتمام عمليات الشراء والبيع.
وصل سعر الذهب عيار 21 إلى أدني مستوياته لينخفض إلى 1845 جنيها للجرام، مسجلا انخفاض 135 جنيها، بعدما كان 1950 جنيها للجرام.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 2,097 شراء 2,109
|عيار 22
|بيع 1,922 شراء 1,933
|عيار 21
|بيع 1,835 شراء 1,845
|عيار 18
|بيع 1,573 شراء 1,581
|عيار 14
|بيع 1,223 شراء 1,230
|عيار 12
|بيع 1,049 شراء 1,054
|الاونصة
|بيع 65,221 شراء 65,577
|الجنيه الذهب
|بيع 14,680 شراء 14,760
|الكيلو
|بيع 2,097,143 شراء 2,108,571
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.
أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|8 مارس
|1,802
|1,577
|1,352
|1,051
|901.02
|7 مارس
|1,794
|1,570
|1,346
|1,046
|896.99
|6 مارس
|1,831
|1,602
|1,373
|1,068
|915.52
|5 مارس
|1,841
|1,611
|1,381
|1,074
|920.54
|4 مارس
|1,835
|1,606
|1,376
|1,070
|917.48
|3 مارس
|1,836
|1,606
|1,377
|1,071
|917.88
|2 مارس
|1,818
|1,591
|1,364
|1,061
|909.25
|1 مارس
|1,811
|1,585
|1,358
|1,056
|905.53
|28 فبراير
|1,801
|1,576
|1,351
|1,050
|900.33
|27 فبراير
|1,791
|1,567
|1,343
|1,045
|895.50
أسعار الذهب اليوم فى مصر
وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.
عوامل تحدد سعر الذهب عالميا
يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.
وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب، منها:
معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.
أسعار النفط عالمياً: عادةً ما تشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.