سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 10 - 3 - 2023

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10 - 3 - 2023 يهتم بها عدد كبير جدا من المواطنين والمستثمرين ، وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الجمعة 10-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لاتمام عمليات الشراء والبيع.

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى أدني مستوياته لينخفض إلى 1845 جنيها للجرام، مسجلا انخفاض 135 جنيها، بعدما كان 1950 جنيها للجرام.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,097 شراء 2,109 عيار 22 بيع 1,922 شراء 1,933 عيار 21 بيع 1,835 شراء 1,845 عيار 18 بيع 1,573 شراء 1,581 عيار 14 بيع 1,223 شراء 1,230 عيار 12 بيع 1,049 شراء 1,054 الاونصة بيع 65,221 شراء 65,577 الجنيه الذهب بيع 14,680 شراء 14,760 الكيلو بيع 2,097,143 شراء 2,108,571 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 8 مارس 1,802 1,577 1,352 1,051 901.02 7 مارس 1,794 1,570 1,346 1,046 896.99 6 مارس 1,831 1,602 1,373 1,068 915.52 5 مارس 1,841 1,611 1,381 1,074 920.54 4 مارس 1,835 1,606 1,376 1,070 917.48 3 مارس 1,836 1,606 1,377 1,071 917.88 2 مارس 1,818 1,591 1,364 1,061 909.25 1 مارس 1,811 1,585 1,358 1,056 905.53 28 فبراير 1,801 1,576 1,351 1,050 900.33 27 فبراير 1,791 1,567 1,343 1,045 895.50

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما تشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.