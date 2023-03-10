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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراجع كبير| مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21.. تفاصيل

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب خلال الأيام الحالية تذبذبا كبيرا، خاصة بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أول أمس والتي ، أوضح فيها أن أسعار الفائدة قد ترتفع بأكثر من المتوقع، والتي سببت قلقا لدى الكثير حول مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

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حيث قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن أسعار الفائدة ستكون في مستوى أعلى من المتوقع سابقًا من قبل أعضاء الفيدرالي.

وأجمع الخبراء والمحللون أن الذهب استثمار آمن على المدى البعيد ومخزون قيمة مع الوقت، ويظل دائما سيظل احتياطي استراتيجي  للأفراد والدول  التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات.

وفي هذا السياق٫ وجه هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، رسالة للمواطنين بسبب تقلبات الأسعار٫ قائلاك "مع التذبذب الذي من الممكن أن نشهده حاليا، فإن الذهب استثمار جيد، وأي شخص اشترى ينتظر مهلة عليه، وبكل تأكيد سيكون استثمارا ناجحا”.

 

انخفاض 40 جنيها خلال 24 ساعة

 

وأشار  رئيس الشعبة العامة للذهب، إلى أن تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، تسببت في انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 40 جنيها خلال 24 ساعة فقط وقت التصريحات، حيث كان سعر الذهب عيار 21 يوم الاثنين 6 مارس٫ 1850 جنيها، أما يوم الثلاثاء 7 مارس انخفض ليسجل 1810 جنيها”

 

سعر عيار 21 الآن نزل 110 جنيها

 

وتراجعت أسعار الذهب في مصر بقوة مقارنة بأعلى سعر وصل إليه الأصفر، خاصة سعر الجرام عيار 21 الآن، حيث انخفض عيار 21 نحو 110 جنيها.. حيث سجل جرام عيار 21 في وقت سابق وتحديدا يوم  الأربعاء 11 يناير  الماضي نحو 1950 جنيها وهو أعلى سعر وصل إليه، ليسجل حاليا 1840 جنيها، بانخفاض بلغ 100 جنيها مقارنة  بسعر الجرام يوم الأربعاء 11 يناير  الماضي.

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