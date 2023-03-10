بسبب انفجار تنك بنزين.. الصور الأولى لحريق مركب صيد برأس البر

حصل" صدى البلد " على الصور الأولى من حريق مركب صيد بمنطقه الجربي برأس البر بمحافظة دمياط، والذى شب منذ قليل، نتيجه لانفجار تنك البنزين حسب ما أكده شهود العيان.

وأكد احد شهود العيان، انهم كانو يجلسون بمنطقه الجربي وفوجئوا باشتعال النيران داخل أحد مراكب الصيد وعلى الفور توجهوا إلى المركب وقاموا بملء جراكن المياه من الشاطيء لإطفاء النيران والاتصال بشرطة النجدة وعلى الفور جاء رجال الحماية المدنية لمكان الحريق للسيطرة على النيران خوفا من امتدادها لباقي المراكب.

وأشار، إلى أنه تجري الآن أعمال التبريد بالمركب بعد السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي المراكب بعد أن تم سحب باقي المراكب المجاورة لمدينة عزبة البرج المواجهة لرأس البر خوفا على المراكب.

كان قد شب حريق هائل داخل مركب صيد بمنطقه الجربي برأس البر نتيجة لانفجار في تنك البنزين.

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