تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في دمياط

في إطار التعاون الوثيق والمثمر بين محافظة دمياط ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ، اعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن استمرار فعاليات الحملة القومية الأولى لهذا العام لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتى بدأت السبت الماضى ومستمرة لمدة شهر.

تم تحصين عدد كبير من الماشيه بقري الزرقا وفارسكور وكفرسعد ومستمر الحملة في تحصين الماشيه من الابقار والعجول

وفى هذا السياق، ، وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعليماتها إلى مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوعية المربين بأهمية تلك الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية..

وتم عمل ندوات توعيه للمربين حول اهميه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانيه وحمايه الماشيه من الأمراض .