عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

في إطار التعاون الوثيق والمثمر بين محافظة دمياط ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ، اعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن استمرار فعاليات الحملة القومية الأولى لهذا العام  لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتى بدأت السبت الماضى ومستمرة لمدة شهر. 

تم تحصين عدد كبير من الماشيه بقري الزرقا وفارسكور وكفرسعد ومستمر الحملة في تحصين الماشيه من الابقار والعجول  

وفى هذا السياق، ، وجهت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعليماتها إلى مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوعية المربين بأهمية تلك الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية..

وتم عمل ندوات توعيه  للمربين حول اهميه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانيه وحمايه الماشيه من الأمراض .

معرض صنع في دمياط بالقاهرة.. فرصة لشراء أثاث بجودة عالية وسعر تنافسي

دمياط الثروة الحيوانية الطب البيطري محافظ دمياط محافظة دمياط الزراعة الوادى المتصدع مديرية الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

صفقة فاشلة.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

كذب المنجمون وصدق المصريون| “البحوث الفلكية” تنتصر على العالم الهولندي في تحدي الـ “10 ريختر”

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

تحذير عاجل من تركيا بشأن وقوع زلزال قوي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

معرض صنع في دمياط بالقاهرة.. فرصة لشراء أثاث بجودة عالية وسعر تنافسي

ميناء دمياط يستقبل أكبر شحنة قمح في تاريخه.. صور

ترشيحاتنا

بعد جدل اختفائها .. أبرز إطلالات شيرين برفقة حسام حبيب

يوم الشهيد| زوجة البطل محمود منتصر: أجهز ابني للتضحية.. وزملاؤه ثأروا له

في اليوم العالمي لها.. أكلات لا يجب لمرضى الكلى تناولها

هروبا من العقوبات..روسيا تشتري أسلحة من إيران سرا

كنا على ثقة بانتهاء خطر الإرهاب.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم

الرئيس السيسي يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جن وعفاريت.. بوستر تشويقي لبرنامج رامز جلال في رمضان 2023 .. ما القصة؟

حقيقة ولا كذبة.. اكتشف علاقة الكرش بشرب الماء أثناء الأكل

عشان رمضان .. طريقة عمل الخشاف بالمنزل

آخر كلام.. 3 أسباب ترجح كفة ليفربول في الاحتفاظ بـ صلاح

فيديو

حفل هاني شنودة كامل .. عمرو دياب ومحمد منير لأول مرة على المسرح "فيديوجراف"

الحلم اتحقق والفضل لأبنائكم.. بهذه الكلمات كرم الرئيس السيسي أسر وأمهات الشهداء

مرهون بهذا الأمر .. ما مصير فيريرا مع الزمالك ؟

3 آلاف فرصة عمل ورواتب تبدأ بـ2700 جنيه|اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ