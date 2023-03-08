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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول ناقلة غاز مسال من جزر مارشال تحمل 61 ألف طن لدمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة.. بينما غادر عدد 11 سفينة  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة ،  منها ناقلة الغاز المسال ( OB RIVER ) والتى ترفع علم جزر مارشال و يبلغ طولها 288 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27553 طنا تشمل : 10114 طن يوريا و 4634 طن رمل و 506 أطنان ملح معبأ و 1242 طن اسمنت معبأ و 5585 طن أسمنت صب و 3000 طن صويا و 2472 بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19458 طن تشمل : 10029 طن قمح و 1584 طن مولاس و 1012 طن خشب زان و 1700 طن ابلاكاش و 4532 طن حديد و 1576 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 601 طن  .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 363 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 331 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3231 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60567 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 140766 طنًا .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3956 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و طنطا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5136 شاحنة .

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