وصول ناقلة غاز مسال من جزر مارشال تحمل 61 ألف طن لدمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة.. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( OB RIVER ) والتى ترفع علم جزر مارشال و يبلغ طولها 288 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27553 طنا تشمل : 10114 طن يوريا و 4634 طن رمل و 506 أطنان ملح معبأ و 1242 طن اسمنت معبأ و 5585 طن أسمنت صب و 3000 طن صويا و 2472 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19458 طن تشمل : 10029 طن قمح و 1584 طن مولاس و 1012 طن خشب زان و 1700 طن ابلاكاش و 4532 طن حديد و 1576 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 601 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 363 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 331 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3231 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60567 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 140766 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3956 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و طنطا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5136 شاحنة .