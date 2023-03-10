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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زين كرزون تستعرض جمالها بإطلالة جريئة بفستان أسود

زين كرزون
زين كرزون

نشرت الفنانة زين كرزون شقيقة النجمة ​الأردنية ديانا كرزون عدة صور جديدة لها، ظهرت بإطلالة أبرزت رشاقتها وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


بدت زين كرزون بفستان قصير عاري الكتفين مكشوف الصدر باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا جذابًا، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل الجمهور.

ودخلت زين كرزون، عالم التدوين والجمال في 2015، واستطاعت كسب ثقة الكثير من متابعيها فيما يخص علامات الأزياء والجمال بشكل خاص، إذ إنها تتميز بذوق متنوّع يجمع بين الجرأة والأناقة، وجمال لافت.


تعيش ديانا كرزون، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعد نجاح أحدث أغانيها "تفاحة"، التي قدمتها على شكل فيديو كليب مختلف، وحصدت تفاعلاً بين رواد السوشيال ميديا.


وطرحت النجمة الأردنية، أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.


آخر أعمال ديانا كرزون


وفى سياق آخر، طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله"، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٣٠٩_١٨٠٧٢٣
IMG_٢٠٢٣٠٣٠٩_١٨٠٧٢٣
زين كرزون شقيقة ديانا كرزون اطلاله جريئه فستان اسود فستان قصير تستعرض جمالها الأردنية ديانا كرزون

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