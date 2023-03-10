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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع بسيط ومأساوي.. ميلوني تجتمع بالحكومة الإيطالية قرب موقع غرق قارب مهاجرين

رئيسة الحكومة الإيطالية
رئيسة الحكومة الإيطالية

أفادت تقارير إعلامية عالمية، اليوم الجمعة، بأن رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، قد عقدت، اليوم الجمعة، اجتماعا لحكومتها في كوترو حيث أدى غرق قارب لمهاجرين إلى مصرع 72 منهم على الأقل في نهاية فبراير، في مبادرة رمزية لحكومتها اليمينية المتطرفة المتهمة بعرقلة عمليات إنقاذ المهاجرين.

 

ويتيح اجتماع مجلس الوزراء في كالابريا، المنطقة الفقيرة جداً في جنوب غرب إيطاليا، لميلوني توجيه تحية للضحايا، لكن أيضاً الإعلان عن تشديد العقوبات على المهربين وزيادة القنوات الشرعية لإدخال اليد العاملة الأجنبية إلى إيطاليا بحسب ما أوضح مكتبها.، بحسب وكالة "فرانس برس".

 

وتواجه حكومة جورجيا ميلوني التي جعلت من محاربة الهجرة غير الشرعية محور معركتها الانتخابية، منذ وقوع هذه المأساة ليل 25 إلى 26 فبراير انتقادات متزايدة من المعارضة والمجتمع المدني.

 

ويخشى رئيس بلدية كروتوني وهي أقرب بلدة إلى مسرح المأساة واستقبلت نعوش الضحايا، أن يكون اجتماع الحكومة مجرد «عملية دعائية» تهدف إلى التعويض عن غيابها في الأيام التي تلت المأساة.

 

وقال فينسنزو فوتشي في مقابلة مع وكالة فرانس برس «كنت أفضل الاستفادة في الأيام الأخيرة من وجود الحكومة عبر إجراءات لإظهار التضامن الإنساني».

 

ورفضت ميلوني تحميل حكومتها أي مسؤولية في حادث الغرق وقالت "الوضع بسيط وهو مأساوي في الوقت نفسه: لم نتلق أي إنذار طارئ من الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود فرونتكس".

 

لكن القضاء فتح تحقيقاً حول تأخر وصول الإغاثة.

 

وبحسب فرونتكس، رصدت إحدى طائراتها زورقاً مكتظاً مساء 25 فبراير انطلق في الأسبوع السابق من تركيا نحو إيطاليا وأبلغت السلطات الإيطالية.

 

وطالبت المعارضة باستقالة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي وتحدثت بلهجة قاسية جداً حيال المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر المتوسط والتي تصدر تصريحات تفتقر إلى أي تعاطف، بعد المأساة.

الهجرة غير الشرعية البحر المتوسط الحكومة الإيطالية جنوب غرب إيطاليا جورجيا ميلوني

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