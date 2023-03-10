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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. حسن شاكوش يحتفل بحفل زفافه بحضور نجوم الفن

حسن شاكوش وخطيبتة
حسن شاكوش وخطيبتة

يحتفل اليوم؛ مغني المهرجانات حسن شاكوش بحفل زفافه اليوم، بحضور مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين.

 

فرح حسن شاكوش

وسيقام الفرح في المساء حيث بدأت التحضيرات له منذ صباح اليوم. 

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خطوبة حسن شاكوش

احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته مساء يوم الجمعة 27 يناير 2023، على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء في الوسط الفني.

 

ونشر المطرب عمر كمال، صورة له من حفل خطوبة حسن شاكوش -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- وعلق قائلًا: «مبروك يا شاكوش مصر».

 

حسن شاكوش والعمل مع هيفاء وهبي 
يذكر أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قال إنه يتمنى تقديم ديو غنائي مع الكثير من النجمات، وأنه يرى فكرة الفيديوهات الغنائية فكرة ناجحة.

 

وأضاف حسن شاكوش، في تصريحات تلفزيونية إنه يود أن يقدم ديو غنائي مع الفنانة هيفاء وهبي، وحينها سيكون بشكل مختلف وجديد.

 

وأعلن حسن شاكوش عن موعد عرض أغنيته الجديدة، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.

 

ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو، وعلق قائلا: “انتظروا يوم السبت كلك غرام حسن شاكوش وبيكا توزيع ساسو”.

 

حسن شاكوش وأحدث أغانية
وكان آخر أعمال شاكوش هى أغنية "حنيلي" من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية "حبيبتي" التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس.

حسن شاكوش فرح حسن شاكوش

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