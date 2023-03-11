ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أمريكا بأكبر وتيرة في 5 أشهر

ارتفعت طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين وبأكبر وتيرة في 5 أشهر.

ووفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية، زادت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عند 211 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من مارس آذار مقارنة بـ190 ألف طلب في الأسبوع السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن طلبات إعانة البطالة سترتفع إلى مستويات 195 ألف طلب.

فيما سجلت طلبات إعانة البطالة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية (المعيار الأكثر دقة لقياس سوق العمل) 197 ألف طلب بما يشكل زيادة بنحو 4 آلاف طلب مقارنة بالأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من فبراير، وتتجه الأنظار صوب تقرير الوظائف الشهري عن فبراير