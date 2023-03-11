شتم أبويا.. تفاصيل استدراج عامل لنجل عمه والتخلص منه بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستدراج نجل عمه وخنقه وإلقاء جثته بجوار مصرف مائي بالقليوبية .



وكلفت جهات التحقيق أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان لم يجد عامل وسيلة للانتقام من نجل عمه سوي قيامه باستدراجه وقتله خنقاً والقي جثته بجوار مصرف مائي بالقليوبية وذلك بسبب خلافات عائلية، تم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة المرج من عامل مقيم بدائرة القسم قرر بتغيب نجله (طالب مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما ولم يتهم أو يشتبه فى غيابه جنائياً .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمكن التوصل إلى توجهه لإحدى المناطق بمحافظة القليوبية للتقابل مع "نجل عمه" مقيم بذات العنوان حيث إستقل برفقته إحدى الدراجات النارية وبتكثيف جهود التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء واقعة الغياب تم ضبطه.

وبمواجهته بالتحريات أيدها وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات عائلية بين والده ووالد المتغيب وتعدى المتغيب على والده بالسب والشتم فخطط للإنتقام منه.

وفى سبيل ذلك قام بإستدراجه بدعوى نقل بعض المنقولات ، والإتفاق معه على التقابل بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية ، وفور وصوله قام بالتوجه بالدراجة النارية وبصحبته المجنى عليه إلى إحدى المناطق ، وتمكن من مغافلته وخنقه بإستخدام "حبل" تحصل عليه من داخل الدراجة النارية حتى فارق الحياة ، ووضع الجثمان داخل إحدى الأجولة وإلقائه بجانب أحد المصارف المائية بذات المنطقة ، وعقب ذلك قام بإخفاء الدراجة النارية داخل أحد الجراجات كائن بذات الناحية.

وتم بإرشاده التوصل لجثمان المجنى عليه وكذا ضبط الدراجة النارية لدى أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم عن الدراجة النارية أيدها.