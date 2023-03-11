عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شتم أبويا.. تفاصيل استدراج عامل لنجل عمه والتخلص منه بالقاهرة

جثة
جثة

قررت جهات التحقيق، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستدراج نجل عمه وخنقه وإلقاء جثته بجوار مصرف مائي بالقليوبية .


وكلفت جهات التحقيق أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان لم يجد عامل وسيلة للانتقام من نجل عمه سوي قيامه باستدراجه وقتله خنقاً والقي جثته بجوار مصرف مائي بالقليوبية وذلك بسبب خلافات عائلية، تم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة المرج من عامل مقيم بدائرة القسم قرر بتغيب نجله (طالب مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما ولم يتهم أو يشتبه فى غيابه جنائياً .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمكن التوصل إلى توجهه لإحدى المناطق بمحافظة القليوبية للتقابل مع "نجل عمه" مقيم بذات العنوان حيث إستقل برفقته إحدى الدراجات النارية وبتكثيف جهود التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء واقعة الغياب تم ضبطه.

وبمواجهته بالتحريات أيدها وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات عائلية بين والده ووالد المتغيب وتعدى المتغيب على والده بالسب والشتم فخطط للإنتقام منه.

وفى سبيل ذلك قام بإستدراجه بدعوى نقل بعض المنقولات ، والإتفاق معه على التقابل بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية ، وفور وصوله قام بالتوجه بالدراجة النارية وبصحبته المجنى عليه إلى إحدى المناطق ، وتمكن من مغافلته وخنقه بإستخدام "حبل" تحصل عليه من داخل الدراجة النارية حتى فارق الحياة ، ووضع الجثمان داخل إحدى الأجولة وإلقائه بجانب أحد المصارف المائية بذات المنطقة ، وعقب ذلك قام بإخفاء الدراجة النارية داخل أحد الجراجات كائن بذات الناحية.

وتم بإرشاده التوصل لجثمان المجنى عليه وكذا ضبط الدراجة النارية لدى أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم عن الدراجة النارية أيدها.

حبس عامل حبس خنق جثة تشريح جثة قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ورم في الدم.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل مرض شيكابالا

حصريا .. قنوات عربية وإفريقية تنقل مواجهة صن داونز والأهلي غدا

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

بمناسبة رمضان.. بشرى بشأن صرف مرتبات ومعاشات مارس| تفاصيل

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

بفستان مرصع.. شاهد| عروس حسن شاكوش تسجد على الأرض خلال حفل زفافهما

موضوعات متعلقة

ألبس خفيف وأغسل هدوم .. مفاجآت في اعترافات أنوش بطلة الفيديوهات الفاضحة

رموه من فوق العمارة | فلوس مخدرات تنتهي بجريمة في دار السلام

ضرب وتريقه واحتجاز.. اعترافات مثيرة لـ سامر المدني مطرب المهرجانات بعد سجنه

5 كيلو حشيش.. حبس تاجري مخدرات بالقاهرة قبل ترويجهم

حبس تاجري مخدرات قبل ترويج ترامادول بالمرج

حبس شخص لحيازته مليون و400 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية

ضرب على القفا وشتيمة.. سامر المدني ووالده صورا ضحيتهما فيديو|تفاصيل

22 مليون جنيه.. إحالة رجل أعمال شهير للجنايات بتهمة التهرب الضريبي

ترشيحاتنا

تعرف على القناة الخليجية العارضة لمسلسل ضرب نار

علي جمعة ينصح بهذه القاعدة في الصلاة والصيام والمعاملات

ممكن تبقى أي حاجة على ذوقك.. إزاي تغير صورة خلفية Google Chrome

بلجيكا تحظر تطبيق تيك توك .. ما السبب؟

سحلها وجرها من شعرها.. مقطع لرجل يعاقب زوجته يثير الغضب بالعراق

عمرو أديب يداعب الهضبة: كل شوية أغنية والصحة بومب.. وعمرو دياب: بس بقى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوك ساحر.. المطربة وعد السعودي تخضع لجلسة تصوير جديدة

طلب يدها وهي مخطوبة.. القصة الكاملة للهجوم على حسن شاكوش وزوجته

بعد سجود بنت الجيران على الارض.. من هى زوجة حسن شاكوش ؟

كريم عبدالعزيز يضع شاب مصري في مأزق: اتحولت للتحقيق بسببك

فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

العروس حامل في ذكر.. مقطع فيديو لـ عروسين يثير الحرية والجدل

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

الحق سجل الآن .. شروط حج الجمعيات الأهلية وطرق التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ