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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنانة أنغام: عمرو دياب تاريخ كبير وكيان فني مصري مشرف

الفنانة أنغام
الفنانة أنغام

أكدت الفانة أنغام أنها لم ترى الفنان عمرو دياب منذ فترة كبيرة لكنها ستراه في الاحتفالية بـ الموسيقار الكبير هاني شنودة.

 

وتابعت أنغام خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أنها تحب عمرو دياب جدا وانه شخص محترم واسم وتاريخ كبير وانه كيان فني مصري مشرف لكل المصريين والفنانين لان تاريخ عمرو دياب كبير بسبب كل الجهد الذي بذله على مدار السنوات الماضية.

 

 وقالت أنغام أنه مازال عطائه حتى الأن مستمر وإنشاء الله امامه وقت طويل ليقدم المزيد والمزيد وما يفعله نموذج يحتذى به للشباب عشان يشوفوا ان النجاح ليس صدفة.

 

النجاح صعب والاستمرارية أصعب

 

واختتمت أنغام ان النجاح اننا نشتغل ونتعب عشان نوصل لكن والوصول ممكن لكن الاستمرارية شيء صعب والنجاح الحقيقي هو الاستمرار موجود على القمة واحنا محتاجين ننشط ذاكرة الجيل الجديد بهذه الأغاني القديمة.

عمرو دياب الفانة أنغام هاني شنودة الإعلامي عمرو أديب الاغاني القديمة

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