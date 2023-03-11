عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب يداعب الهضبة: كل شوية أغنية والصحة بومب.. وعمرو دياب: بس بقى

عمرو أديب مع عمرو
عمرو أديب مع عمرو دياب

مازح الإعلامي عمرو أديب، المطرب عمرو دياب، قائلا : "في الفترة الأخيرة بتنزل أغاني كتير، كل شوية أغنية جديدة، وماشاء الله الصحة بومب كويسة اوي يا جماعة، ومش محتاج اي حاجة"، وقطع عمرو دياب حديثه، بقوله :"بس بقى". 

 

وبدوره أكد "عمرو دياب" خلال تصريحاته ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، أنه حريص على طرح أغاني جديدة باستمرار للجمهور، ليس لها علاقة بالألبومات، لذلك كل وقت يعمل أغاني جديدة. 

 

أغنية سنجل

ورد "عمرو دياب" على عمرو أديب: "أغنية سنجل جميلة، وهي أغنية ظريفة بس ملكش دعوة بيها أنت دلوقتي"، مقدما الشكر للجمهور وأنه يعمل من أجلهم. 

عمرو دياب عمرو أديب أغنية سنجل الحكاية اخبار التوك شو مصر السعودية هاني شنودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ورم في الدم.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل مرض شيكابالا

حصريا .. قنوات عربية وإفريقية تنقل مواجهة صن داونز والأهلي غدا

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

بمناسبة رمضان.. بشرى بشأن صرف مرتبات ومعاشات مارس| تفاصيل

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

بفستان مرصع.. شاهد| عروس حسن شاكوش تسجد على الأرض خلال حفل زفافهما

ترشيحاتنا

تعرف على القناة الخليجية العارضة لمسلسل ضرب نار

علي جمعة ينصح بهذه القاعدة في الصلاة والصيام والمعاملات

ممكن تبقى أي حاجة على ذوقك.. إزاي تغير صورة خلفية Google Chrome

بلجيكا تحظر تطبيق تيك توك .. ما السبب؟

سحلها وجرها من شعرها.. مقطع لرجل يعاقب زوجته يثير الغضب بالعراق

عمرو أديب يداعب الهضبة: كل شوية أغنية والصحة بومب.. وعمرو دياب: بس بقى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوك ساحر.. المطربة وعد السعودي تخضع لجلسة تصوير جديدة

طلب يدها وهي مخطوبة.. القصة الكاملة للهجوم على حسن شاكوش وزوجته

بعد سجود بنت الجيران على الارض.. من هى زوجة حسن شاكوش ؟

كريم عبدالعزيز يضع شاب مصري في مأزق: اتحولت للتحقيق بسببك

فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

العروس حامل في ذكر.. مقطع فيديو لـ عروسين يثير الحرية والجدل

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

الحق سجل الآن .. شروط حج الجمعيات الأهلية وطرق التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ