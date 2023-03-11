عمرو أديب يداعب الهضبة: كل شوية أغنية والصحة بومب.. وعمرو دياب: بس بقى

مازح الإعلامي عمرو أديب، المطرب عمرو دياب، قائلا : "في الفترة الأخيرة بتنزل أغاني كتير، كل شوية أغنية جديدة، وماشاء الله الصحة بومب كويسة اوي يا جماعة، ومش محتاج اي حاجة"، وقطع عمرو دياب حديثه، بقوله :"بس بقى".

وبدوره أكد "عمرو دياب" خلال تصريحاته ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، أنه حريص على طرح أغاني جديدة باستمرار للجمهور، ليس لها علاقة بالألبومات، لذلك كل وقت يعمل أغاني جديدة.

أغنية سنجل

ورد "عمرو دياب" على عمرو أديب: "أغنية سنجل جميلة، وهي أغنية ظريفة بس ملكش دعوة بيها أنت دلوقتي"، مقدما الشكر للجمهور وأنه يعمل من أجلهم.