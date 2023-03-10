عمرو أديب: الحقد ممكن يعمل زلزال أنا قاعد وسط الملك والهضبة

عبر الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بوجوده بين الفنانين عمرو دياب ومحمد منير، وذلك في حفل ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة برعاية هيئة الترفيه السعودية.

وقال “أديب” خلال تقديم برنامجه “الحكاية” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”“الحقد ممكن يعمل زلزال أنا قاعد وسط الملك والهضبة أنا سعيد جدًا ورافعين رأسنا في كل حتة”.



وأضاف “أنا عارف أن عمرو دياب ومحمد منير مش بيطلعوا كتير، ولكن أنا بستغل العلاقة علشان الناس تشوفهم”.



أكد المطرب محمد منير، أن الموسيقار هاني شنودة يعتبر رمزا للأغنية البديلة في مصر.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، على هامش احتفالية الموسيقار هاني شنودة في الرياض: «هاني شنودة فنان عظيم وأعطى جهده وروحه وصحته وعمره من أجل الفن.. وسمع صوتي لأول مرة لعرضه على نجاة الصغيرة».

وأضاف أن العرف السائد كان تكريم الفنان بعد وفاته، لكن السعودية ممثلة في هيئة الترفيه تخطت هذا الأمر، وتحرص على تكريم الفنان في حياته.



