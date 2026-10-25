سنتكوم: ساعدنا شركائنا الخليجيين على تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل من النفط

أعلنَت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قائدها الأدميرال براد كوبر زار مضيق هرمز، اليوم الأحد وذلك بالتزامن مع إعلان القوات الأمريكية مساعدة شركائها الخليجيين على تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل من النفط الخام منذ الصيف.

وذكرت القيادة إن أكثر من 3 آلاف سفينة تجارية عبرت المضيق خلال الأشهر الستة الماضية بدعم من القوات الأمريكية.

وأشارت إلى أن أكثر من 95% من السفن العابرة اجتازت المضيق بأمان، وفق بياناتها.

وأكدت أن القوات الأمريكية أزالت ألغامًا بحرية قالت إن الحرس الثوري الإيراني زرعها في ممرات الملاحة الدولية.

وشددت على استمرار العمل مع دول الخليج وقطاع الشحن لضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة عبر المضيق.